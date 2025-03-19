خطوات ورابط الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا بالرقم القومي

في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية لتسهيل الخدمات على المواطنين، تقدم الوزارة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2025 إلكترونيًا باستخدام رقم اللوحة أو الرقم القومي، مع إمكانية سداد الغرامات أونلاين بكل سهولة.

وفيما يلي خطوات تفصيلية لكيفية الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها عبر الإنترنت عبر الموجز

أولًا: خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 عبر موقع النيابة العامة

يمكنك التحقق من المخالفات المسجلة عبر موقع النيابة العامة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع النيابة العامة للمرور، من هنا. اختيار خدمة "الاستعلامات". الضغط على خيار "استمرار". تحديد نوع الرخصة المراد الاستعلام عنها (رخصة قيادة أو مركبات). الضغط على "استمرار". إدخال رقم اللوحة في الحقول المخصصة. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة (مثل الاسم والرقم القومي). الضغط على زر "استعلام" لعرض قائمة المخالفات المسجلة.

ثانيًا: خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 عبر بوابة مصر الرقمية

تتيح بوابة مصر الرقمية خدمة الاستعلام عن المخالفات وتجديد الرخص إلكترونيًا، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، من هنا. تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف أو اسم المستخدم وكلمة المرور. اختيار خدمة "مركباتي". الضغط على خيار "الاستعلام عن مخالفات المرور". إدخال رقم اللوحة ثم الضغط على زر "بدء الخدمة" لمعرفة تفاصيل المخالفات

ثالثًا: كيفية سداد مخالفات المرور إلكترونيًا

لإتمام عملية السداد بسهولة عبر الإنترنت، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع النيابة العامة. اختيار خدمة "الدفع الإلكتروني". تحديد نوع الرخصة المراد سداد مخالفاتها. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة. الضغط على زر "إجمالي المخالفات" لمعرفة المبلغ المستحق. اختيار وسيلة الدفع المناسبة (مثل فيزا أو ماستركارد). إدخال بيانات بطاقة الدفع، ثم الضغط على "سداد" لإتمام العملية بنجاح.

رابعًا: طرق أخرى للاستعلام عن مخالفات المرور

بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية، يمكن للمواطنين الاستفسار عن المخالفات من خلال:

الصفحة الرسمية للنيابة العامة على فيسبوك.

منصة الشكاوى والمقترحات الحكومية.

الاتصال بمركز خدمة العملاء على الأرقام التالية: 136 من أي هاتف محمول. 01111111111 من أي خط أرضي.

زيارة أحد مراكز خدمة العملاء التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الأمن.

توفر هذه الخدمات الإلكترونية وسائل فعالة وآمنة للاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها بكل سهولة، ما يعكس جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الحكومية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

مخالفات المرور 2025

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