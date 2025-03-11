الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2025.. الرابط بالخطوات

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2025.. يحرص العديد من أصحاب المركبات والسائقين على متابعة المخالفات المرورية المسجلة ضدهم, لتجنب الغرامات الإضافية الناتجة عن التأخير في السداد.

وفي هذا الصدد, أتاحت النيابة العامة المصرية إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها إلكترونيًا بسهولة من خلال الموقع الرسمي, سواء باستخدام رقم اللوحة أو الرقم القومي, بالإضافة إلى إمكانية تقديم التظلمات عبر الإنترنت.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم اللوحة

وفرت النيابة العامة المصرية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة، كالتالي:

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2025

زيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية عبر هذا الرابط. اختيار أيقونة "الاستعلامات" ثم الضغط على "استمرار". تحديد نوع الرخصة التي ترغب في الاستعلام عنها (رخصة قيادة أو رخصة مركبة). إدخال رقم السيارة في الخانة المخصصة. الضغط على "استمرار" لمعرفة تفاصيل المخالفة.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي

أتاحت النيابة العامة المصرية إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية باستخدام الرقم القومي عبر الخطوات التالية:

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2025

الدخول إلى موقع النيابة العامة المصرية “اضغط هنا”. اختيار "إجمالي المخالفات". إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم والرقم القومي. عرض إجمالي المخالفات المستحقة على المركبة.

طرق سداد مخالفات المرور 2025 إلكترونيًا

تستعرض جريدة “الموجز” طرق سداد مخالفات المرور الني يوفرها الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية كالتالي:

زيارة موقع النيابة العامة عبر هذا الرابط. اختيار "خدمات الدفع"، ثم الضغط على "الدفع الإلكتروني". تحديد نوع الرخصة المراد سداد مخالفاتها. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة. الضغط على "إجمالي المخالفات" لمعرفة المبلغ المستحق. تحديد وسيلة الدفع المناسبة. إدخال بيانات بطاقة الدفع ثم الضغط على "سداد" لإتمام العملية بنجاح.

الخط الساخن للاستعلام عن المخالفات المرورية

للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في استخدام الموقع الإلكتروني، توفر نيابات المرور خدمة الاستعلام عبر الخط الساخن 01221110000، إذ يمكن التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن المخالفات وطرق سدادها.

أنواع المخالفات المرورية التي يمكن الاستعلام عنها

تتضمن المخالفات التي يمكن الاستعلام عنها وسدادها إلكترونيًا ما يلي:

تجاوز السرعة المحددة على الطرق السريعة.

القيادة بدون ترخيص أو باستخدام رخصة منتهية الصلاحية.

عدم الالتزام بإشارات المرور أو الوقوف في أماكن غير مخصصة.

استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة مما يؤدي إلى تشتيت الانتباه.

السير عكس الاتجاه أو القيادة المتهورة.

عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة سواء للسائق أو الركاب.

عدم الالتزام بالفحص الدوري للمركبة أو القيادة بدون لوحات معدنية.

موعد تجديد رخصة القيادة وسداد المخالفات

ألزمت قوانين المرور أصحاب المركبات بسداد المخالفات المرورية قبل تجديد رخص القيادة أو رخص المركبات، إذ لن يتم السماح بإتمام إجراءات التجديد في حالة وجود مخالفات غير مسددة.

اقرأ أيضًا: كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور أونلاين بخطوات سهلة

استعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم السيارة.. وطريقة السداد أون لاين