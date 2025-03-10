خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرابط الرسمي هنا

مخالفات المرور.. مع بداية شهر مارس 2025، بدأ الكثير من أصحاب المركبات في البحث عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور من أجل تجنب غرامات التأخير وسدادها وذلك قبل نهاية الشهر؛ ويوفر موقع النيابة العامة المصرية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور أون لاين 2025 إلكترونيًا، وهذا بالإضافة إلى إمكانية التظلم عليها وسدادها أونلاين، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز في السطور التالية.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

بإمكانك الاستعلام عن مخالفات المرور في العام الحالي 2025 وهذا بشكل مجاني عبر موقع النيابة العامة المصرية باتباع الخطوات الآتية:

1- في البداية أدخل إلى موقع النيابة العامة من هنـــــا.

2- ثم اختر «الاستعلامات».

3- وبعدها اضغط على زر «استمرار».

4- وبعد ذلك حدد نوع الرخصة المراد الاستعلام عنها (رخص المركبات أو رخص القيادة).

5- ثم أدخل رقم اللوحة المعدنية للسيارة في الحقول المخصصة.

6- وأخيراً اضغط «استمرار» لعرض المخالفات.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

1- أولا وبعد الدخول إلى الموقع، اختر «إجمالي المخالفات».

2- وفي هذه الخطوة أدخل البيانات الشخصية المطلوبة (مثل الاسم والرقم القومي).

3- والآن سوف تظهر قيمة مخالفات المرور المستحقة على السيارة.

كيفية دفع مخالفات المرور أون لاين لشهر مارس

1- قم بالدخول إلى موقع النيابة العامة.

2- ثم أختر «الدفع».

3- وبعدها اضغط على «الدفع الإلكتروني».

4- وبعد ذلك حدد نوع الرخصة المراد سداد مخالفاتها.

5- ثم أدخل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

6- والآن اضغط على «إجمالي المخالفات» لمعرفة قيمة المبلغ المستحق.

7- وفي هذه الخطوة أختر طريقة الدفع.

8- وأدخل بيانات بطاقة الدفع (الفيزا أو الماستركارد) بدقة.

9- وأخيراً اضغط «سداد» لإتمام العملية بنجاح.

خطوات التظلم على مخالفات المرور

1- أدخل إلى موقع النيابة العامة المصرية من الرابط أعلاه.

2- ثم أختر «خدمات المرور».

3- وبعد ذلك اضغط على «التظلمات».

4- وبعدها حدد التظلم على مخالفات «رخص المركبات».

5- وفي هذه الخطوة أدخل رقم لوحة السيارة (أرقام فقط أو حروف وأرقام).

6- والآن أدخل البيانات الأساسية (مثل الرقم القومي ورقم الهاتف).

7- واضغط على «تفاصيل المخالفات» لعرض قائمة المخالفات.

8- وبعدها اختر المخالفة التي ترغب في التظلم عليها وحدد سبب التظلم.

9- وبعد ذلك اقرأ الشروط والأحكام واضغط على «موافق».

10- وأدخل البيانات المطلوبة بدقة، ثم اضغط «إرسال الطلب».

11- وأخيراً سوف يظهر رقم التظلم الخاص بك، احتفظ به لمتابعة الطلب.

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