الاستعلام عن مخالفات السيارات في مصر 2025.. الرابط والخطوات

الاستعلام عن مخالفات السيارات.. يبحث العديد من مالكي السيارات في مصر عن طرق سهلة وسريعة للاستعلام عن مخالفات السيارات، خاصة مع تطور الخدمات الإلكترونية التي تتيحها الحكومة لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتوفر بوابة مصر الرقمية وموقع النيابة العامة خدمات إلكترونية تتيح للمستخدمين الاستعلام عن مخالفات السيارات وسدادها إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب المرور.

وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات في مصر 2025، والرابط الرسمي المخصص لهذه الخدمة، لتسهيل الأمر على أصحاب المركبات.

الاستعلام عن مخالفات السيارات

الاستعلام عن مخالفات السيارات

يمكن الاستعلام عن مخالفات السيارات 2025 مجانًا باستخدام رقم اللوحة عبر البوابة الإلكترونية لخدمات المرور، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة المرور من(هنا).

اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.



الضغط على استمرار.

إدخال رقم الرخصة أو الحروف والأرقام المدونة على اللوحة.

تحديد المحافظة في حالة اختيار الاستعلام برقم الرخصة.

بعد استكمال الخطوات، تظهر قيمة المخالفات المستحقة.

الاستعلام عن مخالفات السيارات

الاستعلام عن مخالفات السيارات عبر بوابة مصر الرقمية

تتيح بوابة مصر الرقمية أيضًا إمكانية الاستعلام عن مخالفات السيارات عبر الخطوات التالية:

إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.

اختيار خدمة الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.

إدخال بيانات السيارة المطلوبة.

بعد إدخال البيانات، تظهر المخالفات المسجلة على المركبة.

الاستعلام عن مخالفات السيارات

أسعار غرامات مخالفات المرور في 2025

تختلف قيمة الغرامات المرورية وفقًا لنوع المخالفة، وجاءت أبرزها على النحو التالي:

استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة: بين 100 و500 جنيه.

القيادة بدون رخصة: تتراوح بين 1000 و3000 جنيه.

القيادة تحت تأثير المخدرات: تصل إلى 5000 - 10,000 جنيه.

تجاوز السرعة المحددة: تبدأ من 100 وحتى 3000 جنيه.

التوقف العمدي على الطرق العامة: تتراوح بين 100 و500 جنيه.

عدم الامتثال لتعليمات ضباط المرور: بين 200 و500 جنيه.

عدم الالتزام بالمسار المحدد للمركبة: بين 100 و500 جنيه.

مخالفة إشارات المرور: بين 100 و2000 جنيه.

مخالفات اللوحات المعدنية: تبدأ من 100 وتصل إلى 1500 جنيه، وتشمل عدم تركيب اللوحات، تغيير لونها، أو استخدام لوحات غير مخصصة للمركبة.

الاستعلام عن مخالفات السيارات

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