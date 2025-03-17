استعلام المخالفات المرورية بالرقم القومي.. عبر الرابط المخصص وبالخطوات

مخالفات المرور.. مع اقتراب نهاية العام، يسعى العديد من السائقين للاستعلام عن مخالفات المرور 2024 وسدادها لتجنب الغرامات المتراكمة، وفّرت بوابة المرور الإلكترونية بالتعاون مع النيابة العامة ومصر الرقمية عدة طرق إلكترونية مريحة تسهل معرفة قيمة المخالفات المرورية، وسدادها من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب الحكومية.

في هذا التقرير، يستعرض الموجز خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور سواء باستخدام الرقم القومي أو رقم لوحة السيارة، بالإضافة إلى كيفية الدفع عبر الإنترنت.

مخالفات المرور

الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة النيابة العامة



يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال موقع النيابة العامة باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع النيابة العامة للمرور من خلال الرابط الرسمي.

الضغط على خيار "الاستعلامات".

النقر على "متابعة والاستمرار".

اختيار نوع الرخصة التي ترغب في الاستعلام عنها:

رخص القيادة (إذا كنت ترغب في معرفة المخالفات على رخصتك الشخصية).

رخص المركبات (إذا كنت تريد معرفة المخالفات المرتبطة بسيارتك).

الضغط على "الاستمرار".

إدخال رقم السيارة في الحقول المخصصة.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم والرقم القومي.

بعد إدخال البيانات، ستظهر لك قائمة المخالفات المرورية المسجلة على المركبة أو الرخصة الخاصة بك.



الاستعلام عن مخالفات المرور باستخدام رقم لوحة السيارة

إذا كنت ترغب في معرفة قيمة مخالفات المرور بناءً على رقم لوحة السيارة، اتبع هذه الخطوات البسيطة:

الدخول إلى موقع النيابة العامة للمرور.

اختيار "خدمات نيابات المرور".

الانتقال إلى "الاستعلامات".

إدخال رقم لوحة السيارة المراد الاستعلام عنها.

اختيار خدمة "مخالفات رخص السيارة".

إدخال رقم رخصة القيادة إذا كان مطلوبًا.

ستظهر لك قائمة بجميع المخالفات المسجلة على السيارة، مع إمكانية سدادها إلكترونيًا إن رغبت في ذلك.

الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية



لتسهيل الإجراءات الحكومية، أطلقت مصر الرقمية خدمة إلكترونية حديثة تمكن المواطنين من تجديد الرخصة، الاستعلام عن مخالفات المرور، وسدادها مباشرة دون الحاجة إلى زيارة وحدات المرور.

خطوات الاستعلام عبر بوابة مصر الرقمية



الدخول إلى موقع مصر الرقمية عبر الرابط الرسمي.

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف أو اسم المستخدم.

إدخال كلمة المرور لتسجيل الدخول.

التوجه إلى قسم "مركباتي".

الضغط على خيار "الاستعلام عن مخالفات المرور".

النقر على "بدء الخدمة".

إدخال رقم السيارة التي تريد الاستعلام عنها.

ستظهر لك المخالفات المسجلة وقيمتها مع إمكانية السداد الإلكتروني.

مخالفات المرور

كيف تسدد مخالفات المرور إلكترونيًا؟



بعد معرفة قيمة مخالفات المرور، يمكن سدادها بسهولة من خلال خدمات الدفع الإلكتروني المتاحة عبر بوابة النيابة العامة أو مصر الرقمية، باستخدام:

بطاقات الائتمان (Visa – MasterCard).

المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش وأورنج كاش.

الخدمات البنكية عبر الإنترنت.

عند الدفع إلكترونيًا، سيتم إرسال إيصال تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، ويمكنك استخدامه كإثبات قانوني لسداد مخالفات المرور.

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