عرض البنك الأهلي لتقسيط مخالفات المرور خلال رمضان 2025.. بدون فوائد

عرض البنك الأهلي لتقسيط مخالفات المرور.. أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق عرض خاص خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025 تحت شعار سوقها صح في رمضان، والذي يتيح للعملاء تقسيط مخالفات المرور على مدار 6 أشهر دون فوائد.

ونستعرض عبر الموجز تفاصيل عرض البنك الأهلي لتقسيط مخالفات المرور خلال رمضان 2025.

تفاصيل عرض البنك الأهلي لتقسيط مخالفات المرور خلال رمضان 2025

وتأتي تفاصيل عرض البنك الأهلي لتقسيط مخالفات المرور خلال رمضان 2025 على النحو التالي:

يمكن للعملاء الحاليين والجدد من حاملي بطاقات الائتمان التابعة للبنك الأهلي المصري الاستفادة من العرض.

يتم السداد عبر الموقع الرسمي لنيابات المرور www.ppo.gov.eg خلال الفترة من 1 مارس وحتى 25 مارس 2025.

يتعين على العملاء الراغبين في تقسيط المعاملات الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 19623 بحد أقصى يوم 31 مارس 2025، بعد خصم المعاملة من البطاقة.

شروط وآلية تنفيذ التقسيط

يتم خصم عمولة تقسيط قدرها 8.45% في كشف حساب شهر مارس 2025، على أن تُرد هذه العمولة كحركة إيداع في كشف حساب شهر أبريل 2025.

يُحدد الحد الأقصى لقيمة الكاش باك الذي يمكن للعميل الاستفادة منه بـ 1,267.5 جنيه على مبلغ 15 ألف جنيه للبطاقة الواحدة.

لا يوجد حد أقصى لعدد المعاملات التي يمكن تقسيطها، مع مراعاة الحد الأقصى للكاش باك.

عرض البنك الأهلي لتقسيط مخالفات المرور خلال رمضان 2025

آلية سداد الأقساط

وتأتي آلية سداد الأقساط بجانب عرض البنك الأهلي لتقسيط مخالفات المرور خلال رمضان 2025 كالتالي:

يبدأ خصم أول قسط في كشف حساب شهر أبريل 2025، على أن يتم سداده خلال شهر مايو 2025 وفقًا لنوع البطاقة: قبل يوم 25 للبطاقات: كلاسيك – جولد – تيتانيوم. قبل يوم 27 للبطاقات: بلاتينم – ماستركارد UEFA Champions League – وورلد – سيغنتشر – وورلد إيليت – انفينيت.



عرض البنك الأهلي لتقسيط مخالفات المرور.. وفي حالة إلغاء المعاملة بعد تنفيذها وقبل بدء الأقساط، يتم استبعاد هذه المعاملة من إجمالي المعاملات التي تم تقسيطها، ويُلغى الكاش باك الخاص بها، وأشار إلى أن العرض متاح فقط لحاملي بطاقات البنك الأهلي المصري الائتمانية الأصلية والإضافية.

كما لفت إلى أن العرض يُطبق حصريًا على معاملات سداد المخالفات من خلال الموقع الرسمي لنيابات المرور، مشيرًا إلى أن العرض في إطار جهود البنك الأهلي المصري المستمرة لتقديم حلول مالية مبتكرة تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن العملاء، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

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