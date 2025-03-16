استعلام مخالفات نيابة المرور.. اعرف الخطوات باكثر من طريقة

استعلام مخالفات نيابة المرور.. تتيح وزارة الداخلية المصرية والنيابة العامة عبر مواقعها الإلكترونية ومنصة "مصر الرقمية" خدمات متميزة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور 2025 وسدادها بسهولة عبر الإنترنت.

هذه الخدمة توفر طريقة مرنة للمواطنين لتسوية مخالفاتهم دون الحاجة للذهاب إلى مقرات المرور، مما يوفر الوقت والجهد، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كيفية استعلام مخالفات نيابة المرور.

خطوات استعلام مخالفات نيابة المرور 2025

يمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال 3 طرق رئيسية، هي: موقع وزارة الداخلية الرسمي، موقع النيابة العامة، ومنصة "مصر الرقمية"، فيما يلي شرح مفصل للخطوات المتبعة للاستعلام والدفع:

الاستعلام عبر موقع النيابة العامة:

زيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة، من هنا.

اختيار "خدمات نيابات المرور".

الضغط على "خدمات الاستعلامات".

تحديد نوع المخالفة سواء كانت تخص رخصة المركبة أو رخصة القيادة.

الضغط على خيار "التصالح الفوري".

الانتقال إلى صفحة الدفع واختيار طريقة الدفع المناسبة بين "الدفع الإلكتروني" أو "الدفع عند الاستلام".

في حال الرغبة في التظلم على المخالفة، يمكن الضغط على "التظلمات" لإتمام الإجراءات.

الاستعلام عبر موقع وزارة الداخلية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

الانتقال إلى قسم "خدمات المرور" والضغط على خيار الاستعلام عن المخالفات.

يتم تحويل المستخدم إلى موقع النيابة العامة لاستكمال الاستعلام والدفع.

الاستعلام عبر منصة مصر الرقمية:

الدخول إلى منصة "مصر الرقمية"، من هنا وتسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب.

اختيار خدمة "مركباتي" أو "رخصي" للاستعلام عن المخالفات المتعلقة بالمركبة أو الرخصة.

متابعة خطوات الدفع الإلكتروني كما في المواقع الأخرى.

طريقة دفع مخالفات المرور 2025

بعد الاستعلام عن المخالفة، يمكن للمواطنين دفع المخالفات إلكترونيًا عبر عدة طرق:

الدفع الإلكتروني: يتم من خلال البطاقات البنكية أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى المتاحة عبر المواقع الرسمية.

يتم من خلال البطاقات البنكية أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى المتاحة عبر المواقع الرسمية. الدفع عند الاستلام: تتيح بعض الخدمات للمواطنين دفع المخالفات عند استلام الأوراق أو الوثائق من مقرات الجهات المعنية.

من خلال هذه الخدمات الإلكترونية، يمكن للمواطنين تجنب التكدس في الأماكن الحكومية وتسوية المخالفات بشكل سريع وآمن.

الاستعلام عن مخالفات المرور

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