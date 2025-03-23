كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم اللوحة.. الخطوات ورابط مباشر

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا.. تعد معرفة المخالفات المرورية أمرًا ضروريًا للمواطنين لضمان الالتزام بالقوانين وتجنب المفاجآت المتعلقة بالغرامات المالية، وتوفر وزارة الداخلية المصرية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا عبر الإنترنت باستخدام رقم اللوحة.

في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا بسهولة، بالإضافة إلى خطوات تنفيذ العملية عبر الموقع الرسمي للوزارة، لتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم اللوحة

يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر لعام 2025 مجانًا عبر البوابة الإلكترونية لخدمات المرور باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإلكترونية للمرور من(هنا).

اختر خيار "استعلام عن المخالفات المرورية".

اضغط على زر "استمرار".

أدخل رقم الرخصة أو الحروف الموجودة على اللوحة المعدنية.

بعد اختيارك لرقم الرخصة، حدد المحافظة التابع لها.

ستظهر لك قائمة المخالفات المرورية المستحقة وقيمتها.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور من موقع النيابة العامة

للاستعلام عن مخالفات المرور من موقع النيابة العامة هي عبر الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة من (هنا).

اختر "خدمات المرور" من الصفحة الرئيسية.

ستظهر لك خدمات نيابات المرور الإلكترونية.

اختر "سداد المخالفات المرورية" ثم اختر السداد الإلكتروني باستخدام البطاقات الائتمانية.

اضغط على "الدفع" ثم "استمرار".

بعد ذلك، اضغط على "إرسال الطلب" لتظهر لك تفاصيل السداد.

أدخل رقم البطاقة الائتمانية ليتم عرض خانة المبلغ المستحق للدفع.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مرور مصر الرقمية

يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مرور مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:

قم بإنشاء حساب جديد أو قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الرقم القومي وكلمة المرور.

اختر خيار "الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة".

أدخل بيانات السيارة التي ترغب في الاستعلام عنها.

ستظهر لك قيمة المخالفات المستحقة.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

خطوات التظلم على مخالفات المرور لعام 2025

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، واختر "خدمات المرور"، ثم اضغط على "التظلمات".

اضغط على "استمرار"، وحدد التظلم على "رخص المركبات".

اختر طريقة الاستعلام عن المخالفات: إما برقم اللوحة (أرقام فقط أو أرقام وحروف).

أدخل رقم رخصة السيارة، ثم اضغط على "تفاصيل المخالفات".

اختر المخالفة التي ترغب في التظلم عليها، وحدد سبب التظلم، ثم اضغط على "تظلم".

اقرأ الشروط والأحكام بعناية، ثم اضغط على "موافق".

أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة، ثم اضغط على "إرسال الطلب".

بعد ذلك، ستظهر لك تفاصيل التظلم ورقم الطلب، ويُفضل الاحتفاظ به لمتابعة الحالة لاحقًا.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

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