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ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم اللوحة.. الخطوات ورابط مباشر

كيفية الاستعلام عن
كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا.. تعد معرفة المخالفات المرورية أمرًا ضروريًا للمواطنين لضمان الالتزام بالقوانين وتجنب المفاجآت المتعلقة بالغرامات المالية، وتوفر  وزارة الداخلية المصرية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا عبر الإنترنت باستخدام رقم اللوحة.

في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا  بسهولة، بالإضافة إلى خطوات تنفيذ العملية عبر الموقع الرسمي للوزارة، لتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

مجانا من المنزل.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2023 وطريقة دفعها أونلاين
كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم اللوحة

يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر لعام 2025 مجانًا عبر البوابة الإلكترونية لخدمات المرور باتباع الخطوات التالية:

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قم بزيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإلكترونية للمرور من(هنا).

اختر خيار "استعلام عن المخالفات المرورية".

اضغط على زر "استمرار".

أدخل رقم الرخصة أو الحروف الموجودة على اللوحة المعدنية.

بعد اختيارك لرقم الرخصة، حدد المحافظة التابع لها.

ستظهر لك قائمة المخالفات المرورية المستحقة وقيمتها.

مجانًا.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم السيارة
كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور من موقع النيابة العامة

للاستعلام عن مخالفات المرور من موقع النيابة العامة هي عبر الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة من (هنا).

اختر "خدمات المرور" من الصفحة الرئيسية.

ستظهر لك خدمات نيابات المرور الإلكترونية.

اختر "سداد المخالفات المرورية" ثم اختر السداد الإلكتروني باستخدام البطاقات الائتمانية.

اضغط على "الدفع" ثم "استمرار".

بعد ذلك، اضغط على "إرسال الطلب" لتظهر لك تفاصيل السداد.

أدخل رقم البطاقة الائتمانية ليتم عرض خانة المبلغ المستحق للدفع.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2024 مجاناً.. الرابط والخطوات | الموجز
كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مرور مصر الرقمية

يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مرور مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:

قم بإنشاء حساب جديد أو قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الرقم القومي وكلمة المرور.

اختر خيار "الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة".

أدخل بيانات السيارة التي ترغب في الاستعلام عنها.

ستظهر لك قيمة المخالفات المستحقة.

استعلام مخالفات مرور مصر 2024.. خلال دقائق
كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

خطوات التظلم على مخالفات المرور لعام 2025

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، واختر "خدمات المرور"، ثم اضغط على "التظلمات".

اضغط على "استمرار"، وحدد التظلم على "رخص المركبات".

اختر طريقة الاستعلام عن المخالفات: إما برقم اللوحة (أرقام فقط أو أرقام وحروف).

أدخل رقم رخصة السيارة، ثم اضغط على "تفاصيل المخالفات".

اختر المخالفة التي ترغب في التظلم عليها، وحدد سبب التظلم، ثم اضغط على "تظلم".

اقرأ الشروط والأحكام بعناية، ثم اضغط على "موافق".

أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة، ثم اضغط على "إرسال الطلب".

بعد ذلك، ستظهر لك تفاصيل التظلم ورقم الطلب، ويُفضل الاحتفاظ به لمتابعة الحالة لاحقًا.

مخالفات المرور مجانا برقم اللوحة.. استعلم عنها بخطوات بسيطة - الوطن
كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

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