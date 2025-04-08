استعلام عن مخالفات المرور مجانًا.. تعرف على التفاصيل الكاملة

أصبح بإمكان المواطنين الآن الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 مجانًا، دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية،فقد أتاحت بوابة المرور الإلكترونية إمكانية إجراء الاستعلام إلكترونيًا من خلال تسجيل الدخول على الموقع الرسمي، الأمر الذي يساعد السائقين على سداد المخالفات المرورية قبل تطبيق أي عقوبات قانونية عليهم.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2025

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 عبر بوابة النيابة العامة، وفرت بوابة النيابة العامة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية بطريقة سهلة وسلسة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول لموقع النيابة العامة المختص بشؤون المرور، ثم الضغط على خيار "الاستعلامات"، ثم النقر على زر "الاستمرار" للمتابعة، واختيار نوع الرخصة المراد الاستعلام عنها (سواء رخص القيادة أو رخص المركبات)، والضغط مرة أخرى على "الاستمرار"، وبعد ذلك أدخل رقم السيارة في الخانات المخصصة لذلك، ثم قم بتسجيل البيانات الشخصية، والتي تشمل الاسم والرقم القومي، تظهر بعد ذلك تفاصيل المخالفات المرورية المرتبطة بالسيارة أو الرخصة المُستعلم عنها.

الاستعلام عن المخالفات باستخدام رقم لوحة السيارة

لمن يرغب في الاستعلام من خلال رقم لوحة السيارة، يمكنه اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول لموقع النيابة العامة، ثم اختر "خدمات نيابات المرور"، وبعد ذلك توجه لقسم "الاستعلامات"، ثم أدخل رقم لوحة السيارة المطلوب الاستعلام عنها، واختر "خدمة مخالفات رخص السيارة"، وقم بإدخال رقم رخصة القيادة المراد الاستعلام عنها، إن وُجد، ثم تظهر بعد ذلك القيمة الإجمالية للمخالفات المسجلة.

الاستعلام وسداد مخالفات المرور 2025 عبر بوابة مصر الرقمية

توفر بوابة مصر الرقمية خدمات متعددة، من ضمنها تجديد رخص المركبات، والاستعلام عن المخالفات وسدادها دون الحاجة للانتظار، وذلك من خلال الخطوات التالية:

عليك الدخول لموقع مصر الرقمية، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف أو اسم المستخدم، وأدخل كلمة المرور الخاصة بالحساب، ثم توجه لقسم "مركباتي".، واختر "الاستعلام عن مخالفات المرور"، ثم إضغط على بدء الخدمة، واختر رقم السيارة المُراد الاستعلام عنها، لتظهر بعد ذلك كافة التفاصيل الخاصة بالمخالفات.

اقرأ أيضاً:

الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم السيارة

استعلام مخالفات المرور في مصر 2025.. أسرع الطرق المجانية برقم السيارة