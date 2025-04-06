استعلام مخالفات المرور بالرقم القومي.. تعرف على التفاصيل الكاملة

أتاحت الحكومة المصرية للمواطنين مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تسهّل عليهم إنجاز الإجراءات المرتبطة بـ مخالفات المرور، ومن أبرزها إمكانية الاستعلام عن المخالفات باستخدام رقم السيارة، إلى جانب خدمة تقديم التظلمات لخفض قيمة المخالفات في بعض الحالات، ومع تزايد اهتمام المواطنين بهذه الخدمات، يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة المتعلقة بكيفية الاستعلام والتظلم وأسباب سحب الرخصة.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

بإمكان المواطنين معرفة تفاصيل المخالفات المرورية من خلال الدخول إلى موقع النيابة العامة واختيار قسم «نيابات المرور»، ثم التوجه إلى خدمة «الاستعلام عن المخالفات المرورية»، بعد ذلك يُطلب من المستخدم إدخال رقم اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة، ليتم عرض قيمة الغرامات المرتبطة بالمخالفات، كما يمكن أيضًا معرفة مواقع وقوع هذه المخالفات من خلال إدخال الرقم القومي لمالك المركبة.

التظلم على مخالفات المرور برقم السيارة

توفر النيابة العامة خدمة إلكترونية تتيح تقديم تظلمات على مخالفات المرور. كل ما يحتاجه المستخدم هو زيارة الموقع الرسمي للنيابة، والضغط على خيار «التظلمات» ثم اختيار «تظلمات رخص المركبات»، بعد إدخال الرقم القومي، تظهر تفاصيل المخالفات المسجلة على السيارة، ويمكن للمستخدم اختيار المخالفة التي يرغب في التظلم بشأنها مع توضيح السبب.

بعد الموافقة على الشروط والأحكام، يتم إدخال البيانات الشخصية وإرسال الطلب، يحصل المستخدم على إيصال ورقم متابعة يتيح له تتبع حالة التظلم إلكترونيًا في أي وقت.

أسباب سحب رخصة القيادة

وفقًا للمادة (72) مكرر من قانون المرور، تم تحديد عدد من الحالات التي تُمكّن ضابط المرور من سحب رخصة القيادة من السائقين أثناء القيادة، وتشمل هذه الحالات ما يلي:

عدم وجود لوحات معدنية أو استخدام لوحات غير صادرة من المرور.

في حالة تكرار المخالفات الأخلاقية داخل المركبة خلال سنة، يتم إلغاء الترخيص لمدة 6 أشهر.

يظل الترخيص ساريًا لمالك المركبة حسن النية، ما لم يثبت علمه بالمخالفة.

إلغاء تراخيص السيارات بدون لوحات لمدة ثلاثة أشهر مع منع إعادة الترخيص قبل انقضاء هذه الفترة.

قيادة المركبة دون إخطار المرور بالتعديلات أو قبل إتمام الفحص الفني.

التخلف عن دفع الضرائب والرسوم لمدة تزيد على ثلاث سنوات.

تكرار المخالفات المرورية باستخدام سيارات الأجرة.

تشغيل المركبة في غير الغرض المحدد بالرخصة.

قيادة سيارة أجرة خارج نطاق المحافظة المرخصة دون إذن، ومع تكرار ذلك خلال 6 أشهر يُسحب الترخيص.

عدم التبليغ عن نقل ملكية السيارة خلال 30 يومًا من تاريخ البيع.

تكرار الامتناع عن الإبلاغ بنقل الملكية.

مخالفة شروط منح الرخصة المؤقتة أو التجارية.

تشغيل سيارة أجرة بدون عداد معتمد.

عدم إخطار الجهة المختصة عند تغيير محل الإقامة خلال 30 يومًا أو عدم استكمال إجراءات نقل القيد عند الانتقال لمحافظة أخرى.

استخدام المركبة في غير الغرض المخصص لها، مما يؤدي إلى حجزها لمدة 30 يومًا، وتُلغى الرخصة لمدة تصل إلى 3 أشهر حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر.

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