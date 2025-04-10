موعد تطبيق التوقيت الصيفى في مصر 2025 وكيفية تغيير الساعة

تتزايد عمليات البحث للاستفسار عن موعد تطبيق التوقيت الصيفى في مصر 2025، وذلك تزامنا مع اقتراب موعد شم النسيم وانتهاء فصل الشتاء.

ويعد موعد تطبيق التوقيت الصيفى من أكثر الموضوعات تداولًا في محركات البحث، نظرًا لتأثيره المباشر على مواعيد العمل والدراسة والأنشطة اليومية، ومن المقرر أن يتم تفعيل موعد التوقيت الصيفي رسميًا يوم الجمعة 25 إبريل، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة في تمام منتصف الليل.

موعد تطبيق التوقيت الصيفى في مصر

ويعرض الموجز التفاصيل الكاملة بشأن موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، بالاضافة لكيفية تغيير الساعة وموعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وبدء العمل بالتوقيت الشتوي.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

موعد التوقيت الصيفى 2025 وتفاصيل تطبيقه في مصر

أعلنت الحكومة المصرية أن موعد التوقيت الصيفي سيبدأ بوم 25 ابريل في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، وبمجرد دخول موعد التوقيت الصيفي، يتم تقديم الساعة لتصبح 1:00 صباحًا، وذلك بهدف توفير استهلاك الكهرباء عبر الاستفادة من ضوء النهار.

موعد انتهاء التوقيت الصيفى في مصر

ويستمر موعد التوقيت الصيفي حتى آخر جمعة من أكتوبر 2025، ليتم بعدها العودة إلى التوقيت الشتوي. ويعد موعد التوقيت الصيفي إجراءً سنويًا تنظمه الدولة ضمن خطة ترشيد الطاقة وتحقيق التوازن في استهلاك الموارد.

أسباب العمل بالتوقيت الصيفى وعودة تطبيقه

يعود سبب تطبيق موعد التوقيت الصيفي إلى توجهات الحكومة في ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال، خاصة خلال فترات الذروة في الصيف. وتم إعادة العمل بنظام موعد التوقيت الصيفي في مصر عام 2023، بعد توقف دام 7 سنوات منذ إلغائه في 2016. ويرتبط موعد التوقيت الصيفي بزيادة عدد ساعات الإضاءة الطبيعية، مما يقلل من الاعتماد على الكهرباء خلال المساء. ويهدف النظام إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية ملموسة، لذا فإن تحديد موعد التوقيت الصيفي يُعد قرارًا إستراتيجيًا ضمن سياسات الدولة في ترشيد الطاقة.

ضبط ساعة الموبايل مع موعد التوقيت الصيفى تلقائيًا

عند اقتراب موعد التوقيت الصيفي، يُنصح بتفعيل إعدادات الضبط التلقائي للوقت على الهواتف الذكية لتفادي أي خلل في مواعيد العمل أو المراسلات. لضبط الهاتف تلقائيًا مع موعد التوقيت الصيفي على أجهزة iPhone، اتبع الخطوات التالية

الدخول إلى «الإعدادات» > «عام» > «التاريخ والوقت» > تفعيل «التعيين تلقائيًا».

أما على أجهزة Android، فعند اقتراب موعد التوقيت الصيفي، قم بالدخول إلى «الإعدادات» > «الإعدادات الإضافية» > «التاريخ والوقت» > وتفعيل «تحديث الوقت تلقائيًا». وبهذه الطريقة، يتماشى هاتفك بسهولة مع موعد التوقيت الصيفي دون الحاجة لضبط يدوي.

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