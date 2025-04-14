الإسكان تُعلن موعد حجز وحدات سكن لكل المصريين 7 لعام 2025

في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى توفير سكن ملائم لجميع فئات المجتمع، يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطرح 120 ألف وحدة سكنية جديدة مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7". ويرصد الموجز التفاصيل في التقرير التالي.

وقد صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تقديم أكبر عدد ممكن من شقق الإسكان الاجتماعي، مراعية البعد الاجتماعي والاحتياجات المتنوعة. وأشار إلى أن وزير الإسكان بالتعاون مع الهيئة الهندسية، وجّه بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لدراسة كافة جوانب الطرح المقبل، بما في ذلك أماكن الوحدات، الأسعار، أنظمة السداد، والمساحات المطروحة.

موعد الحجز الرسمي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن باب الحجز سيفتح رسميًا اعتبارًا من 15 أبريل 2025، موضحًا أن بعض الوحدات ستكون جاهزة للتسليم الفوري، بينما تُستكمل بقية الوحدات في فترة لا تتجاوز عامين، وهي ميزة قلما تتوافر في السوق العقارية الحالية.

شروط التقديم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي

تتضمن شروط التقديم فئتين:

أولاً: الشروط الخاصة بالدخل:

لا يجوز للمتقدم أو أحد أفراد أسرته حجز أكثر من وحدة سكنية.

يُشترط عدم استفادة المتقدم أو أسرته من أي من مبادرات التمويل العقاري السابقة.



ثانيًا: الشروط الخاصة بالاستحقاق:

ألا يكون قد تم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية مسبقًا للمتقدم أو أسرته.

عدم الاستفادة السابقة من قرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان.

المستندات المطلوبة للتقديم

لضمان سير عملية الحجز بسلاسة، حددت الوزارة قائمة من الأوراق الضرورية، وهي:

شهادة دخل حديثة ومعتمدة.

إيصال مرافق حديث (كهرباء/مياه/غاز).

قسيمة الزواج المميكنة.

برنت تأميني إن وجد.

صور من شهادات ميلاد الأطفال.

صور الرقم القومي للزوج والزوجة.

إيصال سداد مقدم جدية الحجز.

إيصال سداد كراسة الشروط.

الإقرار المرفق بالكراسة موقعًا.

استمارة الحجز موضح بها نوع الوحدة والمدينة المطلوبة.



مواصفات الوحدات السكنية المطروحة

تتنوع الوحدات في المساحة بما يتلاءم مع احتياجات المتقدمين.

تتوفر وحدات جاهزة للتسليم وأخرى قيد التنفيذ.

يشمل الإعلان كامل التفاصيل المتعلقة بالشروط وآليات الحجز والسداد.

تغطي الوحدات عددًا كبيرًا من المدن الجديدة والمحافظات على مستوى الجمهورية.



الأسعار ونظام السداد

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تضع البعد الاجتماعي في الاعتبار عند تحديد أسعار الوحدات ونظم السداد، وأن الأماكن المستهدفة يجري حصرها بدقة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها بالكامل فور الانتهاء من الحصر النهائي.

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