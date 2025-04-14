أول تعليق من نقابة الموسيقيين حول جدل إطلالة محمد رمضان

في أول تعليق رسمي، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا بشأن الإطلالة غير التقليدية التي ظهر بها الفنان محمد رمضان خلال حفله الأخير في الولايات المتحدة، والتي أثارت موجة من الجدل الواسع على منصات التواصل خلال الساعات الماضية. ويرصد الموجز كافة التفاصيل.

وجاء في البيان أن محمد رمضان يُعد عضوًا في نقابة المهن التمثيلية، وهي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بمساءلته أو محاسبته على تصرفاته. وأوضحت النقابة أن تنظيم الحفلات داخل جمهورية مصر العربية يخضع لنظام التصاريح الخاصة بكل حفل أو عمل فني، وذلك وفقًا للبروتوكول المشترك بين النقابات الفنية الثلاث: الموسيقية، والتمثيلية، والسينمائية.

رمضان يثير الجدل بإطلالته على مسرح أمريكي

وكان الفنان محمد رمضان قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أثارت ملابسه وطريقته في الظهور على المسرح كثيرًا من علامات الاستفهام والتعليقات المتباينة. وشهد الحفل تغطية حية وحصرية عبر منصة YouTube، حيث تولّت قناة كوتشيلا الرسمية بث الحدث ضمن فعاليات المهرجان، إلى جانب مجموعة من العروض الفنية الأخرى.

صور من الحفل

عودة الدفء بين محمد رمضان وياسمين صبري

من ناحية أخرى، طوى محمد رمضان صفحة خلافه الأخير مع الفنانة ياسمين صبري، الذي نشب بينهما خلال حفل سحور نظمته إحدى الشركات الأسبوع الماضي. وكان الخلاف قد بدأ حينما باركت له ياسمين على برنامجه الجديد قائلة: "مبروك يا ابني"، ليرد عليها رمضان بطريقة اعتبرها البعض حادة: "ابنك؟ ابنك مين؟ أنتي مجنونة ولا إيه؟"، وهو ما دفع ياسمين لمغادرة السحور وسط حالة من التوتر.

لكن رمضان سارع إلى احتواء الموقف، وكتب عبر صفحته الرسمية منشورًا يوجه فيه رسالة مباشرة إلى ياسمين صبري قال فيها:

"كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، ورسالتي إلى الزميلة الجميلة ورفيقة النجاح ياسمين صبري: لا عتاب بين الأحباب، وكل سنة وأنتِ طيبة وناجحة في حياتك وعملك."

اقرأ أيضًا :