محمد رمضان يشعل الجدل بإطلالة فرعونية مثيرة في مهرجان كوتشيلا العالمي

فاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره بإطلالة خارجة عن المألوف خلال مشاركته في مهرجان كوتشيلا العالمي بالولايات المتحدة، مما أثار موجة من التعليقات والتساؤلات عبر مواقع التواصل الذي رصدها الموجز، بينما يواصل رمضان طريقه الفني بأسلوبه الخاص، تزامن ظهوره اللافت مع إطلاق أغنيته الجديدة التي أعادت إلى الأذهان توتره السابق مع الفنانة ياسمين صبري، ما أضفى مزيدًا من الإثارة على المشهد الفني.

إطلالة محمد رمضان تثير الجدل في كوتشيلا

شارك محمد رمضان في فعاليات مهرجان "كوتشيلا" الشهير الذي يُقام سنويًا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بين 12 و21 أبريل، حيث صعد إلى المسرح مرتديًا زيا مستوحى من الحضارة الفرعونية، لكنه أضاف إليه لمسة وصفت بالغريبة، تمثلت في غطاء للصدر شبيه ببدل الرقص الشرقي، وهو ما اعتبره كثيرون مظهرًا لا يليق بإطلالة رجالية، مما أثار جدلًا واسعًا عبر الإنترنت.

وقدم محمد رمضان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، مثل "مافيا" و"نمبر وان"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حضر الحفل بكثافة، إلا أن الإطلالة طغت على الحدث وخطفت الأضواء، مثيرة عاصفة من الانتقادات والتعليقات الساخرة.

محمد رمضان

محمد رمضان يستمر في كسر التقاليد الفنية

ليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها محمد رمضان الجدل بإطلالاته، إذ اعتاد الظهور بملابس وتصميمات غير مألوفة في حفلاته، مما جعله مادة دائمة للنقاش بين مؤيديه ومنتقديه.

ويبدو أن محمد رمضان يتعمد هذا النهج لتثبيت حضوره الفني بطريقة مختلفة، مهما كانت التكلفة الجماهيرية.

أغنية محمد رمضان الجديدة تفتح باب التكهنات حول علاقته بياسمين صبري

بالتزامن مع مشاركته في كوتشيلا، طرح محمد رمضان أغنيته الجديدة "هتجيلي" عبر منصات الموسيقى ويوتيوب، وحققت الأغنية تفاعلًا كبيرًا، خاصة بعد ملاحظة عدد من المتابعين لتلميحات ضمنية تربط كلماتها بالأزمة الأخيرة مع الفنانة ياسمين صبري.

وظهر في بوستر الأغنية بشخصية تشبه "ناصر الدسوقي" التي سبق أن قدمها في مسلسل "الأسطورة"، في مشهد يوحي بموقف درامي يجمعه بفتاة وصفها بـ"المجنونة"، وهو ما فسّره البعض على أنه إسقاط على وصف ياسمين له بـ"ابني" خلال أحد تجمعات السحور، ليرد عليها حينها: "مجنونة ولا إيه؟".

محمد رمضان

نهاية خلاف محمد رمضان وياسمين صبري

وبالرغم من الجدل الذي أثير حول الأغنية، فإن العلاقة بين محمد رمضان وياسمين صبري عادت لمسارها الهادئ، بعد أن تقدّم لها باعتذار علني عبر حسابه على إنستجرام، وكتب: "لا عتاب بين الأحباب.. كل سنة وأنتِ طيبة".

وصرّح محامي ياسمين أنها قبلت الاعتذار، وتم حل الخلاف بشكل ودي دون اللجوء للإجراءات القانونية.

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