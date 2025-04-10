"هتجيلي".. محمد رمضان يشعل الجدل بأغنية جديدة تربطها الجماهير بأزمته مع ياسمين صبري

يطرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة المنفردة "هتجيلي" مساء اليوم الخميس عبر قناته الرسمية على يوتيوب وكافة منصات الموسيقى الرقمية، وسط حالة من الترقب والتفاعل الواسع من المتابعين الذين ربطوا بين كلمات الأغنية والخلاف الذي نشب بينه وبين الفنانة ياسمين صبري مؤخرًا.

يرصد الموجز تفاصيل أغنية محمد رمضان الجديدة فيما يلي:

بوستر "هتجيلي" يعيد الجمهور إلى زمن "الأسطورة"

ظهر محمد رمضان في البوستر الترويجي للأغنية مجسدًا شخصية تقترب في ملامحها وتعبيرها من شخصية "ناصر الدسوقي" التي قدمها في مسلسل "الأسطورة"، ما أثار حالة من الحنين لدى محبيه، إلا أن الأبرز كان وصفه لفتاة في الأغنية بـ"المجنونة"، وهو ما اعتبره كثيرون تلميحًا غير مباشر للخلاف الذي وقع بينه وبين ياسمين صبري خلال أحد السحورات الرمضانية، حين وصفته بـ"ابني"، ليرد عليها بجملة أثارت الجدل: "مجنونة ولا إيه؟".

بوستر أغنية محمد رمضان

ياسمين صبري تتجاوز الأزمة بعد اعتذار رمضان

ورغم أن الخلاف كاد أن يتصاعد إلى أروقة القضاء، فإن الفنانة ياسمين صبري قررت وقف الإجراءات القانونية التي كانت تنوي اتخاذها ضد محمد رمضان بعد أن بادر الأخير بنشر اعتذار رسمي لها عبر خاصية "الستوري" على حسابه في إنستجرام، حيث كتب: "لا عتاب بين الأحباب.. كل سنة وأنتِ طيبة".

وقد صرّح محامي الفنانة ياسمين صبري بأن الاعتذار قُبل بشكل رسمي بعد التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين، ما هدأ الأجواء وأعاد العلاقة بينهما إلى مسارها الطبيعي.



محمد رمضان

تفاعل الجمهور مع أغنية "هتجيلي"

منذ الإعلان عن طرح الأغنية، اشتعلت منصات التواصل بتعليقات الجمهور التي انقسمت بين من يرى أن الأغنية تحمل إيحاءات مباشرة للأزمة السابقة، ومن يعتبر أنها مجرد عمل فني جديد يأتي ضمن خطة رمضان الموسيقية لكن الأكيد أن "هتجيلي" أعادت محمد رمضان إلى واجهة الجدل مجددًا، سواء على المستوى الفني أو الشخصي، وهو ما يبدو أنه يتقنه جيدًا في كل مرة يقرر فيها أن يُطلق عملًا جديدًا.



مشاركة محمد رمضان في مهرجان "كوتشيلا" العالمي

تزامن طرح أغنية "هتجيلي" مع استعدادات محمد رمضان للمشاركة في مهرجان "كوتشيلا" العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية، المقرر إقامته في الثالث عشر من أبريل الجاري.

وقد شارك رمضان متابعيه مشاهد من كواليس البروفات عبر حساباته على مواقع التواصل، وأرفقها بتعليق حماسي قال فيه: "أنا فخور بأن أكون بين كبار النجوم.. سنصنع التاريخ معًا"، في إشارة إلى مدى أهمية هذه المشاركة بالنسبة له كفنان عربي على منصة عالمية.

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