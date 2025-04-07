أغنية حلوة يا بلدي من جديد بصوت داليدا في جولة ماكرون بمصر

استقبلت شوارع الحسين وخان الخليلي في القاهرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحفاوة بالغة، خلال جولته برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن زيارته الرسمية إلى مصر. ويكشف الموجز تفاصيل الزيارة.

وخلال هذه الجولة، شارك الرئيس الفرنسي متابعيه لقطات مصورة توثق لحظات من زيارته، ورافقها بأنغام الأغنية الأيقونية "حلوة يا بلدي" بصوت داليدا، في لمسة ثقافية أثارت اهتماماً واسعاً.

أغنية حلوة يا بلدي

وتحمل أغنية "حلوة يا بلدي"، التي كتب كلماتها الشاعر مروان سعادة، مكانة خاصة لدى المصريين منذ أن صدحت بها داليدا عام 1979. داليدا، التي ولدت في مصر لأبوين مهاجرين من إيطاليا، نشأت في حي شبرا العريق، وتعلقت بالموسيقى منذ صغرها، فتعلمت العزف وتلقت دروساً في الغناء، وقدمت أعمالاً فنية باللغتين الفرنسية والعربية.

وفي عام 1954، حصلت داليدا على لقب ملكة جمال مصر وهي في سن الحادية والعشرين، ثم انطلقت منها إلى عالم الشهرة. من أبرز محطاتها السينمائية مشاركتها في فيلم "اليوم السادس" مع المخرج يوسف شاهين عام 1986.

زيارة دبلوماسية في توقيت حرج

الرئيس الفرنسي وصل إلى القاهرة يوم الأحد في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، تشمل محادثات ثنائية مع الرئيس السيسي تتناول ملفات إقليمية حساسة، على رأسها سبل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة ووقف إطلاق النار، إلى جانب مناقشة الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع، وهي مبادرة تحظى بدعم فرنسي واضح.

شراكة استراتيجية متنامية

زيارة ماكرون الحالية تُعد الرابعة له إلى مصر، في إشارة إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين. وتأتي الزيارة في مرحلة حاسمة تمر بها المنطقة، ما يعكس استمرار التنسيق الوثيق بين القاهرة وباريس في التعامل مع القضايا الأكثر تعقيداً، والسعي المشترك نحو حلول سلمية ومستدامة.