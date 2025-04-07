أبرزها التطورات الإقليمية.. ملفات شائكة تسيطر علي مباحثات السيسي وماكرون

عقد الرئيس السيسي مؤتمرًا صحفيًا هامًا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، وذلك خلال زيارته الرسمية رفيعة المستوى إلى مصر، وتم التطرق لبحث عدد من الملفات الهامة وفي مقدمتها التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبزر التصريحات التي أدلي بها الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم.

تفاصيل المؤتمر الصحفي لـ السيسي وماكرون

رحب الرئيس السيسي، بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في زيارته الرسمية رفيعة المستوى إلى مصر، قائلا إنها تجسد بجلاء مسيرة طويلة من التعاون بين البلدين وتوجت اليوم بترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

المؤتمر الصحفي لـ السيسي وماكرون

وأضاف الرئيس السيسي أن مباحثاتهما استعرضت العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وفرنسا وسبل دفعها قدما في جميع المجالات، لاسيما ضخ مزيد من الاستثمارات والبناء على منتدى الاقتصادي المصري الفرنسي الذي سيعقد اليوم.

السيسي: توافقت مع الرئيس الفرنسي على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

وأشار الرئيس السيسي إلى بحثه مع الرئيس الفرنسي ماكرون التطورات في قطاع غـ ـزة وتأكيدهما ضرورة العودة إلى وقف إطـ ـلاق النـ ـار بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وإطلاق الرهائن، منوهًا بالتوافق على رفض أية دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأضاف الرئيس السيسي أنه استعرض مع ماكرون الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غـ ـزة واتفقا على تنسيق الجهود المشتركة بشأن مؤتمر إعادة إعمار غـ ـزة الذي تعتزم مصر استضافته بمجرد انتهاء الأعمال العدائية في القطاع

السيسي وماكرون يبحثان تدشين أفق سياسي ذا مصداقية لإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية

وأكد الرئيس السيسي، أن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط سيظل بعيد المنال طالما ظلت القضية الفلسطينية بدون تسوية عادلة، وطالما ظل الشعب الفلسطيني يواجه ويلات حروب طاحنة تدمر مقوماته وتحرم أجياله القادمة من حقها حتى في الأمل في مستقبل أكثر أمنا واستقرارا.

وأضاف الرئيس السيسي أنه بحث مع الرئيس الفرنسي تدشين أفق سياسي ذا مصداقية لإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

السيسي وماكرون يشددان على ضرورة إنهاء الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي لسوريا

وقال الرئيس السيسي، إنه بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، التطورات التي تشهدها سوريا ولبنان، وتوافقا على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وضرورة اتسام العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية بالعمومية ومشاركة جميع مكونات الشعب السوري.

وأضاف الرئيس السيسي أنه تم التشديد على ضرورة إنهاء الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي للأراضي السورية.

وأشار إلى تناولهما الأوضاع في لبنان، مؤكدا دعم الرئيس اللبناني الجديد والحكومة اللبنانية في تحقيق الاستقرار وتطلعات الشعب اللبناني، مع ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف الأعمال العدائية وتطبيق القرار 1701 دون انتقائية.

ماكرون: نرفض بشدة ترحيل سكان غزة قسريًا وندعم خطة إعادة الإعمار العربية

ومن جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن رؤى مصر وفرنسا متفقتان على إدانة استئناف الضربات الإسرائيلية في غزة والتي تشكل تراجعا مأساوية للسكان وكل المنطقة.

ماكرون يدعو إلى احترام وقف إطـ ـلاق النـ ـار وإطلاق كل المحتجزين في قطاع غـ ـزة

ودعا ماكرون إلى العودة إلى احترام وقف إطـ ـلاق النـ ـار وإطلاق كل المحتجزين في قطاع غـ ـزة، واستئناف المفاوضات دون تأخير، مشيدا بجهود مصر في إطار وقف إطـ ـلاق النـ ـار وإطلق سراح الرهائن.

وشدد ماكرون على اعتراض فرنسا بشدة على الترحيل القسري للسكان وضم غـ ـزة والضفة الغربية، لأن ذلك سيكون انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة بما في ذلك إسرائيل.

وأكد ماكروندعم فرنسا لخطة إعادة الإعمار في غـ ـزة، والتي تفتح دربا واقيعا لإعادة بناء غـ ـزة وكذلك فتح المجال أمام حكم فلسطيني في القطاع بقيادة السلطة الفلسطينية، مضيفا: "لا يجب أن يكون لحماس مشاركة في ذلك".

ولفت ماكرون إلى اتفاق فرنسا ومصر على أجندة للاستقرار الإقليمي، معربا عن القلق من التصعيد في البحر الأحمر، حيث يجب الحفاظ على حرية الملاحة.

ونوه ماكرونبأن الدولتين تريدان كذلك حلا دبلوماسيا للأزمة النووية الإيرانية، وإلا سيعزز ذلك من انعدام الاستقرار في المنطقة.

ماكرون: سنبذل قصارى جهدنا لحل ملف المياه بين مصر وإثيوبيا

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن إثيوبيا بلد صديق لبلاده وأنه سيبذل قصارى جهده لإيجاد حل للملفات الحساسة جدا مثل المياه ونهر النيل الذي يعد أساسيا لمصر.

وأضاف ماكرون أنه سيعمل على إيجاد حلول لتقاسم مياه النيل بشكل متسق بين دول الجوار.

ماكرون

ماذا قال ماكرون عن الحـ ـرب في السودان؟

وعن الوضع في السودان، قال ماكرون، إن الحـ ـرب المروعة تسببت في معاناة الشعب السوداني وجعلته يعاني إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم اليوم، مضيفا أن مصر وفرنسا مستعدان للاستجابة لهذه الزمة وعدم التخلي عن السودان، مضيفًا: "سنستمر في العمل معا من إجل إيجاد حل قائم على التفاوض".

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