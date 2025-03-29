ماكرون يعلن إستعداده لإستقبال الشرع في باريس ولكن بشروط

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الجمعة، إستعداده لاستقبال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إذا أبدت الحكومة السورية انفتاحاً على المجتمع المدني برمته و إلتزمت ضمان الأمن لعودة اللاجئين السوريين المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



ماكرون : مستعد لإستقبال الشرع بشروط

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني جوزيف عون إن "حكومة تأخذ كل مكونات المجتمع المدني السوري في الاعتبار، إضافة إلى مكافحة واضحة وحازمة للإرهاب وعودة اللاجئين، هي ثلاثة عناصر تشكل أساساً للحكم على المرحلة الانتقالية".



وأضاف "بحسب تطورات الأسابيع المقبلة، نحن مستعدون تماماً لمواصلة هذا الحوار واستقبال الرئيس الانتقالي.

الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للتأكد من ذلك. لكن المباحثات التي أجريناها حتى الآن إيجابية بالكامل".



وأجرى الرئيسان الفرنسي واللبناني مباحثات عبر الفيديو مع الرئيس السوري، وكذلك مع نظيريهما في قبرص واليونان، ركزت على قضية عودة اللاجئين السوريين.

وشدد ماكرون على أن هذه المسألة "اساسية بالنسبة الى بلد كلبنان، وايضا بالنسبة الى كل المنطقة".

وتابع "ما ينبغي أن يسبق العودة هو توافر تمثيل سياسي يأخذ في الاعتبار المجتمع المدني بكل مكوناته. إنه التعهد الذي اعلنه الرئيس وهذا بطبيعة الحال ما سيعلنه "السبت".

وحض أيضاً على "ضمان أمن جميع السوريين في بلادهم"، داعياً الى "تعبئة المجتمع الدولي" من أجل العمل "على إطار (دائم) لعودة" اللاجئين، يشمل أيضا المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

الإليزيه يعلن عن الملفات التي تشملها المباحثات

أعلن قصر الإليزيه، الخميس، أنه من المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، في باريس نظيره اللبناني جوزيف عون، على أن يعقدان أيضاً "إجتماعاً ثلاثياً" مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الذي سينضم إليهما "عن بُعد".

وأوضحت الرئاسة الفرنسية لصحفيين "ستكون مناسبة للرؤساء الثلاثة لبحث قضية الأمن على الحدود السورية اللبنانية"، حيث أدت "توترات إلى وقوع مواجهات"، مؤكدة العمل على "استعادة سيادة لبنان وكذلك سوريا".

وتتضمن مباحثات الرئيس الفرنسي ونظيريه عدد من الملفات اللبنانية والسورية والمشاكل المشتركة، لا سيما عمليات التهريب وسيعمل رؤساء الدول معا لاقتراح عناصر لمواجهة هذه التحديات".



أوروبا تهدد الشرع تخلص من الإرهابيين و إلا!



وتأتي مشاركة الشرع في ذلك الإجتماع بالتزامن مع الرسالة التي سلمها ثلاث مبعوثين أوروبيين، إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مؤخراً، والتي حذرت إدارة من أن الدعم الدولي للإدارة السورية الجديدة قد يتم إلغاؤه ، ما لم تتخذ إجراءات حاسمة تراها أوروبا ضرورية .



وجاءت رسالة أوروبا، مفادها أن الأحداث في سوريا تسير بشكل مروع و يحتاج إلى المزيد من السيطرة، ووضع حداً لعمليات المسلحين المتشددين على وهو ماتعتبره أوروبا على رأس الأولويات، لتتجه سويا إلى المسار الصحيح و إلا فإن أوروبا لن تقدم لإدارة الشرع شيك على بياض دون مقابل حقيقي يستحق الدعم .

من جهته فقد طالب مبعوث أوروبي بضرورة تطهير قوات الأمن من مرتكبي المذابح في الساحل السوري.

فيما أكد المتحدث بإسم الخارجية الفرنسية علنا أن ما جرى في الساحل السوري أفعال لايمكن التهاون فيها، وطالب الحكومة بتحديد المسؤولين عنها وإدانتهم.

وتتسق مطالب الرسالة الأوروبية مع دعوة واشنطن السابقة إلى محاسبة مرتكبي عدد من الهجمات الإرهابية .

وبحسب ما نقلت رويترز عن مصادر دبلوماسية فإن إدارة الشرع تواجه مأزقاً بسبب أن هيئة تحرير الشام، كانت تضم قبل حلها، نحو 20 ألف مسلح فقط، مما يدفع السلطات للاعتماد على آلاف المقاتلين الآخرين، بما في ذلك مقاتلين أجانب وفصائل متشددة.

و أشارت المصادر إلى أن التحرك ضد هؤلاء المسلحين يعنى خطر عودة سوريا إلى دائرة الحرب من جديد، لتزداد بذلك التعقيدات على ساحة الشطرنج السورية.

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