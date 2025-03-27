تفاصيل مقترح ماكرون حول نشر قوة أوروبية مسـ ـلحة في أوكرانيا

كشفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، عن أن هناك مقترحًا لنشر قوة أوروبية مسـ ـلحة في أوكرانيا يمكنها التدخل والرد إذا شنت روسيا هـ ـجومًا جديدًا.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن نشر قوة أوروبية مسـ ـلحة في أوكرانيا.

تفاصيل مقترح ماكرون نشر قوة أوروبية مسـ ـلحة في أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مقترح نشر قوة أوروبية مسـ ـلحة في أوكرانيا سيكون مرتبطًا باتفاق سلام محتمل، وأنه يستهدف ضمان استقرار المدن المهمة وتأمينها من أي تهديد عسكري مستقبلي.

ماكرون

ماكرون يكشف عن مهمة القوة الأوروبية المسـ ـلحة التي سيتم نشرها في أوكرانيا

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الجنود الذين سيتم نشرهم سيكونون مستعدين للتحرك والرد وفقًا لقرارات القيادة العسكرية، مشيرًا إلى أنهم في حال تعرضوا لأي هـ ـجوم سيكون عليهم التعامل معه والرد عليه.

جاءت هذه التصريحات عقب لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك قبل انعقاد قمة في باريس، الخميس، بحضور ممثلين عن نحو 30 دولة لمناقشة فكرة إرسال هذه القوة إلى دولة أوكرانيا.

فرنسا وبريطانيا تقودان تحالف لدعم أوكرانيا

وتقود فرنسا وبريطانيا جهودًا لتشكيل تحالف دولي لدعم نشر قوة أوروبية مسـ ـلحة في أوكرانيا، حيث يعمل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على حشد تأييد واسع لهذه المبادرة.

ويهدف التحالف الفرنسي البريطاني إلى ضمان استقرار أوكرانيا ومنع روسيا من شن هـ ـجوم جديد، لكن ماكرون لم يحدد طبيعة الرد الذي قد يتم اتخاذه في حال وقوع تصعيد عسكري روسي.

روسيا تشن هـ ـجومًا بطائرات مسيرة على ميناء ميكولايف الأوكراني

ومن ناحية أخري، شنت دولة روسيا هـ ـجومًا بطائرات مسيرة على ميناء ميكولايف الأوكراني، الذي يتيح للبلاد فرصة الوصول إلى البحر الأسود، وقصـ ـفت مدينة كريفي ريه، فيما وصفه مسؤولان أوكرانيان اليوم الأربعاء بأنه أكبر هـ ـجوم بطائرات مسيرة على المدينة خلال الحـ ـرب.

الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 56 مسيّرة أطلقتها روسيا

ومن جانبه، أعلن الجيش الأوكراني أنه أسقط 56 من أصل 117 مسيّرة أطلقتها روسيا ليلا.

وفي السياق ذاته، قال رئيس بلدية ميكولايف، إن المدينة شهدت انقطاعات طارئة للكهرباء، وذلك بعدما أعلن حاكم المنطقة تدمير سبع طائرات مسيرة أطلقتها روسيا فوق المنطقة ليلا.

الجيش الأوكراني يكشف حصيلة قتـ ـلى وجـ ـرحى العسـ ـكريين الروس

وكان الجيش الأوكراني قد كشف عن حصيلة القـ ـتلي والجـ ـرحي العسـ ـكريين الروس منذ بداية الحـ ـرب على الأراضي الأوكرانية، والتي تسببت في إزهاق أرواح عدد كبير من المواطنين الروس والأوكرانيين علي حد سواء.

أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قـ ـتلى وجـ ـرحى العسكريين الروس منذ بداية الحـ ـرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 904 آلاف و760 فردا، بينهم 1280 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بوتين

وبحسب بيان الجيش الأوكراني دمـ ـرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحـ ـرب 10420 دبابة، منها 8 دبابات أمس الأحد، و21652 مركبة قـ ـتالية مدرعة، و25129 نظام مدفعية، و1338 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1117 من أنظمة الدفاع الجوي.

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