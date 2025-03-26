تفاصيل الهـ ـجوم الذي شنته روسيا علي ميناء أوكراني في البحر الأسود

شهدت حـ ـرب روسيا وأوكرانيا تطورات خـ ـطيرة ومتسارعة، اليوم الأربعاء، وذبك بعد الهـ ـجوم العنـ ـيف الذي شنته روسيا بطائرات مسيرة على ميناء ميكولايف الأوكراني.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل هـ ـجوم روسيا بطائرات مسيرة على ميناء ميكولايف الأوكراني، وما أسفر عنه من خسائر مادية وبشرية.

روسيا تشن هـ ـجومًا بطائرات مسيرة على ميناء ميكولايف الأوكراني

شنت دولة روسيا هـ ـجومًا بطائرات مسيرة على ميناء ميكولايف الأوكراني، الذي يتيح للبلاد فرصة الوصول إلى البحر الأسود، وقصـ ـفت مدينة كريفي ريه، فيما وصفه مسؤولان أوكرانيان اليوم الأربعاء بأنه أكبر هـ ـجوم بطائرات مسيرة على المدينة خلال الحـ ـرب.

رئيس روسيا

الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 56 مسيّرة أطلقتها روسيا

ومن جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، أنه أسقط 56 من أصل 117 مسيّرة أطلقتها روسيا ليلا.

وفي السياق ذاته، قال رئيس بلدية ميكولايف، إن المدينة شهدت انقطاعات طارئة للكهرباء في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعدما أعلن حاكم المنطقة تدمير سبع طائرات مسيرة أطلقتها روسيا فوق المنطقة ليلا.

فيما، قال أولكسندر فيلكول، رئيس الإدارة العسكرية في مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا، إن حرائق اندلعت وتضررت مبان في هـ ـجوم روسيا ولم يسفر عن وفيات.

وكتب فيلكول على تليجرام يقول: "يبدو أن المحـ ـتلين يريدون السلام بهذه الطريقة"، واصفًا الهـ ـجوم بأنه الأكبر بطائرات مسيرة على المدينة خلال الحـ ـرب.

وأضاف رئيس الإدارة العسكرية في مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا: "الأهم من ذلك هو أنه لم تقع وفيات أو إصابات".

وكان فيلكول قد أفاد في وقت سابق بوقوع 15 انفـ ـجارا على الأقل في كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهي مدينة تمثل هدفا متكررًا لهـ ـجمات روسيا.

الجيش الأوكراني يكشف حصيلة قتـ ـلى وجـ ـرحى العسـ ـكريين الروس

كشف الجيش الأوكراني عن حصيلة القـ ـتلي والجـ ـرحي العسـ ـكريين الروس منذ بداية الحـ ـرب على الأراضي الأوكرانية، والتي تسببت في إزهاق أرواح عدد كبير من المواطنين الروس والأوكرانيين علي حد سواء.

أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قـ ـتلى وجـ ـرحى العسكريين الروس منذ بداية الحـ ـرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 904 آلاف و760 فردا، بينهم 1280 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة لـ الجيش الأوكراني، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

الجيش الأوكراني يكشف خسائر روسيا منذ بداية الحـ ـرب

وبحسب بيان الجيش الأوكراني دمـ ـرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحـ ـرب 10420 دبابة، منها 8 دبابات أمس الأحد، و21652 مركبة قـ ـتالية مدرعة، و25129 نظام مدفعية، و1338 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1117 من أنظمة الدفاع الجوي.

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