بالأرقام.. الجيش الأوكراني يكشف عن خسائر روسيا منذ بداية الحـ ـرب

كشف الجيش الأوكراني عن حصيلة القـ ـتلي والجـ ـرحي العسـ ـكريين الروس منذ بداية الحـ ـرب على الأراضي الأوكرانية، والتي تسببت في إزهاق أرواح عدد كبير من المواطنين الروسي والأوكرانيين علي حد سواء..

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما كشفه الجيش الأوكراني عن حصيلة القـ ـتلي والجـ ـرحي العسـ ـكريين الروس منذ بداية الحـ ـرب مع أوكرانيا، وكذلك خسائر الجيش الروسي في المعدات والآلات.

الجيش الأوكراني يكشف حصيلة قتـ ـلى وجـ ـرحى العسـ ـكريين الروس

ومن جانبه، أعلن الجيش الأوكراني ، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتـ ـلى وجـ ـرحى العسـ ـكريين الروس منذ بداية الحـ ـرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 894 ألفا و240 جنديًا، بينهم 1400 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

الرئيس الأوكراني

الجيش الأوكراني يكشف خسائر روسيا منذ بداية الحـ ـرب

وأضاف الجيش الأوكراني أن القوات الأوكرانية دمـ ـرت منذ بداية الحـ ـرب 10325 دبابة، منها 10 دبابات أمس السبت، و21478 مركبة قتـ ـالية مدرعة، و24561 نظام مدفعية، و1317 من أنظمة راجمات الصـ ـواريخ متعددة الإطلاق، و1104 من أنظمة الدفاع الجوي.

وتابع الجيش الأوكراني أنه تم أيضًا تدمـ ـير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و29413 طائرة مسيرة، و3121 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و40684 من المركبات وخزانات الوقود، و3777 من وحدات المعدات الخاصة.

الجيش الأوكراني يستهدف مصفاة فولجوجراد عدة مرات منذ بدء الحـ ـرب الروسية الأوكرانية

ومن ناحية أخري، استهدف الجيش الأوكراني مصفاة فولجوجراد عدة مرات منذ بدء الحـ ـرب الروسية الأوكرانية، قبل أكثر من ثلاث سنوات، وآخرها هجوم بمسيرة في 15 فبراير. الماضي

سلاح الجو الأوكراني: روسيا شنت وابلا من 178 مسيرة على أوكرانيا

وأكد سلاح الجو الأوكراني إن روسيا شنت وابلا من 178 مسيرة على أوكرانيا ليلا، وكان الوابل مزيجا من مسيرات هجومية طراز شاهد ومسيرات وهمية مصممة لإرباك الدفاعات الجوية، وجرى إسقاط نحو 130 مسيرة بينما فقدت 38 مسيرة أخرى في الطريق إلى أهدافها.

زيلينسكي: الوضع في منطقة كورسك الروسية صعب للغاية

على الجانب الأوكراني، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الوضع في منطقة كورسك الروسية صعب للغاية، على الرغم من نفي الجيش الأوكراني وجود أي خـ ـطر يتمثل في حصـ ـار روسيا لقواته هناك.

زيلينسكي

وأوضح زيلينسكي أن القوات الأوكرانية التي سيطرت على أجزاء من منطقة كورسك الحدودية منذ أغسطس 2024، اضطرت مؤخرًا إلى التراجع بسرعة عقب اختراق القوات الروسية مواقعها.

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