انطلاق المحادثات الأمريكية الأوكرانية في السعودية وكييف تقترح هدنة جزئية مع موسكو

انطلقت المحادثات الأمريكية الأوكرانية اليوم الثلاثاء في مدينة جدة السعودية، والتي من المقرر أن تشهد عرض كييف على واشنطن، خطة لـ وقف إطلاق نـ ـار جزئي مع روسيا.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل المحادثات الأمريكية الأوكرانية، وأبرز ما ستناقشه بشأن محاولة الوصول لحل سلمي لـ الحـ ـرب الروسية الأوكرانية المشتعلة منذ أكثر من 3 سنوات.

ما طبيعة المحادثات الأمريكية الأوكرانية في جدة؟

وتعد المحادثات الأمريكية الأوكرانية في السعودية اللقاء الأكثر أهمية منذ المشادة الكلامية الصادمة في البيت الأبيض في 28 فبراير بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ولي العهد السعودي والرئيس الأوكراني زيلينسكي

المحادثات الأمريكية الأوكرانية ستكون بمشاركة 3 من كبار مساعدي الرئيس الأوكراني

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وصل إلى مدينة جدة، للقاء ولي العهد السعودي، أمس الاثنين، إلا أن المحادثات الأمريكية الأوكرانية، اليوم، ستكون بمشاركة 3 من كبار مساعدي الرئيس الأوكراني.

تفاصيل مباحثات ولي العهد السعودي والرئيس الأوكراني زيلينسكي

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، الرئيس الأوكراني زيلينسكي، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية.

ولي العهد السعودي يؤكد دعم الجهود الدولية لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية

وأكد ولي العهد السعودي حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية، والوصول إلى السلام، فيما عبر زيلنسكي عن شكره للسعودية على الجهود التي تبذلها ودورها المحوري في المنطقة والعالم.

أوكرانيا تعرض خطة لوقف إطـ ـلاق نـ ـار جزئي مع روسيا

وعرضت أوكرانيا على الولايات المتحدة الأمريكية، خلال المحادثات الأمريكية الأوكرانية التي تجري بين الطرفين في جدة، خطة لوقف إطـ ـلاق نـ ـار جزئي مع روسيا، في مبادرة تأمل منها كييف أن تستعيد دعم البيت الأبيض الذي يطالبها، منذ عاد إليه الرئيس دونالد ترامب، بتقديم تنازلات لإنهاء الحـ ـرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

زيلينسكي يقترح الإفراج عن الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين

كما قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقترحًا بشأن الأسرى عشية المحادثات الأمريكية الأوكرانية التي تستضيفها السعودية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية بشأن اتفاق سلام محتمل بين أوكرانيا وروسيا.

واقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإفراج عن الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين إلى وطنهم، عشية المحادثات مع الولايات المتحدة في السعودية بشأن اتفاق سلام محتمل بين بلاده وروسيا.

وقال زيلينسكي على منصة "إكس" بعد لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن هذه الخطوة يمكن أن تصبح خطوة رئيسية في بناء الثقة في الجهود الدبلوماسية.

زيلينسكي: المحادثات خُصصت لصيغ ضمانات أمنية

وأضاف زيلينسكي أن جزءً كبيرًا من النقاش خُصص لصيغ ضمانات أمنية، مشيرًا إلى أن المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية في جدة اليوم الثلاثاء ستكون بناءة.

زيلينسكي

زيلينسكي يشكر السعودية على دورها المحوري في المنطقة

كما قدم زيلينسكي شكره للسعودية على الجهود التي تبذلها ودورها المحوري في المنطقة والعالم.

اقرأ أيضًا

تفاصيل المحادثات الأمريكية الروسية في السعودية بشأن حـ ـرب أوكرانيا

تفاصيل المقترح الذي قدمه زيلينسكي بشأن الإفراج عن الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين