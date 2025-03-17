روسيا تدمـ ـر 72 مسيرة أوكرانية ومحادثات مرتقبة بين ترامب وبوتين لحل الأزمة

تشهد الحـ ـرب بين روسيا وأوكرانيا التي دخلت عامها الرابع تطورات متسارعة ومتلاحقة، وسط سقوط آلاف الجنود الروس والأوكرانيين ودمـ ـار الآلات والمعدات العسـ ـكرية للبلدين.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر مستجدات الحـ ـرب بين روسيا وأوكرانيا وخسائر الجيش الأوكراني خلال الساعات الماضية، وتفاصيل المحادثات المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

روسيا تعلن تدمـ ـير 72 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

ومن جانبها، أعلنت روسيا اليوم الاثنين تدمـ ـير 72 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية منذ مساء يوم الأحد، حيث تم اعتراض نصف هذه الطائرات المسيرة في أجواء مقاطعة كورسك.

رئيس روسيا

وأوضحت وزارة دفاع روسيا، في بيان لها، أنه تم تدمـ ـير الطائرات المسيرة باستخدام أنظمة الدفاع الجوي الروسية، مؤكدة أن الهـ ـجمات لم تسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار في البنية التحتية.

الجيش الأوكراني يكشف حصيلة قتـ ـلى وجـ ـرحى العسـ ـكريين الروس

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن أمس الأحد ارتفاع عدد قتـ ـلى وجـ ـرحى العسـ ـكريين الروس منذ بداية الحـ ـرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 894 ألفا و240 جنديًا، بينهم 1400 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

الجيش الأوكراني يكشف خسائر روسيا منذ بداية الحـ ـرب

وأضاف الجيش الأوكراني أن القوات الأوكرانية دمـ ـرت منذ بداية الحـ ـرب 10325 دبابة، منها 10 دبابات أمس السبت، و21478 مركبة قتـ ـالية مدرعة، و24561 نظام مدفعية، و1317 من أنظمة راجمات الصـ ـواريخ متعددة الإطلاق، و1104 من أنظمة الدفاع الجوي.

وتابع الجيش الأوكراني أنه تم أيضًا تدمـ ـير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و29413 طائرة مسيرة، و3121 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و40684 من المركبات وخزانات الوقود، و3777 من وحدات المعدات الخاصة.

محادثات مرتقبة بين ترامب وبوتين

من ناحية أخري، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن أنه سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدًا الثلاثاء بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للنزاع الروسي الأوكراني.

وقال ترامب إنه قد يعلن شيئًا بشأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بحلول يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن العمل على حل الأزمة مستمر منذ عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف ترامب: "نريد أن نرى إن كان بإمكاننا إنهاء هذه الحـ ـرب، ربما نستطيع، وربما لا، لكنني أعتقد أن لدينا فرصة جيدة جدًا"، في إشارة إلى تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم ملموس في المحادثات.

تقسيم بعض الأصول بين روسيا وأوكرانيا

وبحسب ترامب، فإن المحادثات تركز على قضايا الأراضي ومحطات الطاقة، حيث أشار إلى أنه يجري بالفعل الحديث عن تقسيم بعض الأصول بين روسيا وأوكرانيا كجزء من اتفاق محتمل لإنهاء الحـ ـرب.

بوتين وترامب

ستيف ويتكوف يكشف تفاصيل المحادثات بين أمريكا وروسيا

وفي هذا السياق، كان المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف قد صرّح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة وروسيا تجريان مناقشات بشأن قضايا محورية مثل الوصول إلى موانئ البحر الأسود ومحطة زابوروجيا النووية، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة للصراع.

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