الإتحاد الأوروبي يرفض وقف تسليح أوكرانيا وتحقيق مطالب الكرملين

أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية بالإتحاد الأوروبي كايا كالاس، الأربعاء، أن وقف تسليح أوكرانيا، وسط المساعي الهادفة لوقف الحرب التي تشنها روسيا عليها هو أمر مرفوض المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



كايا كالاس: لايمكن قبول مطالب الكرملين

وشددت كالاس على أنه "لا يمكن القبول بمطالب الكرملين وقف تسليح أوكرانيا".



وأشارت إلى أن إتصال الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي، دونالد ترامب، كشف أن موسكو غير مستعدة لتقديم "تنازلات" في ملف أوكرانيا.



وقالت: "لدى قراءة نصّي الاتصال، يتضح أن روسيا لا ترغب حقا في تقديم أي نوع من التنازلات".



وأضافت كالاس: "ما تريده روسيا هو أن تستسلم أوكرانيا تماما. إذا حققت هدفها بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، فستكون لديها حرية مواصلة (الحرب)، إذ لن يكون بإمكان الأوكرانيين الدفاع عن أنفسهم. لذا من الواضح أن ذلك لن ينجح".



وكان بوتين قد وافق خلال إتصاله مع ترامب، الثلاثاء، على وقف إستهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، لكنه رفض وقفا شاملا لإطلاق النار ما لم يوقف الغرب كل مساعداته العسكرية لكييف.

تأتي تلك التصريحات وسط ضغوط كبيرة تمارسها واشنطن من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار مدته 30 يوما، كخطوة أولى على طريق إنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 3 سنوات.

الكرملين أكد على التوصل لتفاهمات جيدة مع واشنطن

هذا وقد أعلن الكرملين، الثلاثاء، عن إنتهاء المباحثات الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب .

وقال المتحدث بإسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "المباحثات انتهت".

وكشف الكرملين أيضا أن روسيا والولايات المتحدة ستشكلان مجموعات خبراء بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

وأوضح إن بوتين وترامب أجريا مباحثات "مفصلة وصريحة" بشأن أوكرانيا، مضيفا أن بوتين أكد التزامه بالحل السلمي للصراع، كاشفا أن الرئيس الروسي وافق على وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما.



وأضاف : "أوكرانيا وروسيا ستتبادلان 175 أسيرا مقابل 175 آخرين"، مبرزا أنه "ما تزال هناك عدد من النقاط المتعلقة بضمان السيطرة على وقف إطلاق النار المحتمل".

وختم المتحدث بإسم الكرملين بالقول إن "بوتين وترامب اتفقا على البقاء على تواصل".

ترامب يرفض إهدار المزيد من الأموال على الحرب

من جهته فقد أعلن البيت الأبيض في بيان له إن ترامب وبوتين قد إتفقا على "ضرورة تحقيق السلام ووقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا"، مشددين على أن "هذا الصراع يجب أن ينتهي بسلام دائم".



و لفّت البيان إلى أن الطرفين "أكدا على ضرورة تحسين العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا".

و أشار البيان إلى أن : "الأموال والدماء التي أنفقتها كل من أوكرانيا وروسيا في هذه الحرب كان من الأفضل أن تُنفق على احتياجات شعوبهم.. كان يجب ألا يبدأ هذا الصراع، وكان من المفترض أن ينتهي منذ وقت طويل من خلال جهود صادقة ومخلصة للسلام".

زيلينسكي نرحب بالهدنة ولكن يجب أن نتطلع على تفاصيل محادثات ترامب و بوتين

فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، تأييده مبدأ هدنة مع روسيا لثلاثين يوماً تشمل عدم إستهداف منشآت الطاقة، مشدداً على ضرورة الحصول على "تفاصيل".

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بعد المكالمة الهاتفية بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب: "سندعم إقتراحات كهذه، ولكن من الأهمية بمكان أن نعرف التفاصيل وما تم إقتراحه فعلا".

وأضاف: "أعتقد أنه من الصواب أن نجري محادثة مع الرئيس ترامب، وسنعرف بالتفصيل ما عرضه الروس على الأمريكيين أو ما عرضه الأمريكيون على الروس".



و أكد زيلينسكي أن "شروط بوتين بالنسبة إلى الهدنة تهدف إلى إضعاف أوكرانيا وتظهر أنه غير مستعد لإنهاء الحرب".

كما كشف أن "الجيش الأوكراني يواصل القتال في منطقة كورسك الروسية".

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