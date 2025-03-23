الكرملين: التوصل إلى حل مع أوكرانيا ليس بتلك البساطة المتوقعة

أوضح الكرملين، الأحد، أن التوصل إلى حل سريع للنزاع في أوكرانيا، أمراً بعيداً عكس كافة التوقعات مشيراً إلى إن المفاوضات ما زالت في بداياتها ومن المحتمل أنها ستكون "صعبة" المزيد من التفاصيل تسردها الموجز بالتقرير التالي.

بيسكوف : مازلنا في بداية المسار التفاوضي

وقال المتحدث بإسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، للتلفزيون الرسمي "هذا موضوع معقد للغاية ويتطلب الكثير من العمل؛ لسنا سوى في بداية هذا المسار".

و إشار إلى أن هناك العديد من "المسائل" و"الخلافات الدقيقة" حول طريقة تنفيذ وقف إطلاق النار المحتمل.

ومن المقرر أن يعقد وفدان من روسيا وأوكرانيا محادثات منفصلة مع مسؤولين أميركيين في السعودية خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، فيما يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.



بيسكوف : أمامنا مفاوضات صعبة

وقال بيسكوف خلال مقابلة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "هناك مفاوضات صعبة تنتظرنا".

وأضاف أن تركيز روسيا "الرئيسي" في المحادثات مع الولايات المتحدة سيكون استئناف لاتفاق نقل الحبوب بشكل آمن في البحر الأسود المبرم عام 2022.

وتابع: "إننا نعتزم الاثنين مناقشة موافقة الرئيس بوتين على استئناف ما يسمى بمبادرة البحر الأسود، وسيكون مفاوضونا مستعدين لمناقشة الخلافات الدقيقة حول هذه المشكلة".



الكرملين يعلن عن مباحثات إيجابية بين بوتين وترامب

هذا وكان "الكرملين" قد أعلن في وقت سابق من ، الأحد، إن المباحثات الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي بمثابة "خطوة نحو لقاء مباشر"،.



وأضاف الكرملين أن المحادثات الروسية الأمريكية، والمقرر لها، الاثنين، و تستضيفها العاصمة السعودية الرياض ستكون أيضا خطوة مماثلة.

من جهته فقد صرح المبعوث الأمريكي لروسيا و أوكرانيا كيث كيلوج، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية ستكون مناقشات تقارب.. أشبه بدبلوماسية مكوكية في فندق"، إذ سيلتقي المفاوضون الأمريكيون بشكل منفصل مع الوفدين الروسي والأوكراني، وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد رفض دعوة الولايات المتحدة وأوكرانيا لوقف إطلاق النار كامل وفوري لمدة 30 يوما، مقترحاً وقف الهجمات على منشآت الطاقة فقط.

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