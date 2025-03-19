تفاصيل المباحثات الهاتفية بين ترامب وبوتين بشأن أوكرانيا

أعلن الكرملين، الثلاثاء، عن إنتهاء المباحثات الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



الكرملين : روسيا والولايات المتحدة ستشكلان مجموعات خبراء بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

وقال المتحدث بإسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "المباحثات انتهت".

وكشف الكرملين أيضا أن روسيا والولايات المتحدة ستشكلان مجموعات خبراء بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

وأوضح إن بوتين وترامب أجريا مباحثات "مفصلة وصريحة" بشأن أوكرانيا، مضيفا أن بوتين أكد التزامه بالحل السلمي للصراع، كاشفا أن الرئيس الروسي وافق على وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما.



وأضاف : "أوكرانيا وروسيا ستتبادلان 175 أسيرا مقابل 175 آخرين"، مبرزا أنه "ما تزال هناك عدد من النقاط المتعلقة بضمان السيطرة على وقف إطلاق النار المحتمل".

وختم المتحدث بإسم الكرملين بالقول إن "بوتين وترامب اتفقا على البقاء على تواصل".

البيت الأبيض : بوتين وترامب إتفقا على تحقيق السلام

من جهته فقد أعلن البيت الأبيض في بيان له إن ترامب وبوتين قد إتفقا على "ضرورة تحقيق السلام ووقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا"، مشددين على أن "هذا الصراع يجب أن ينتهي بسلام دائم".



و لفّت البيان إلى أن الطرفين "أكدا على ضرورة تحسين العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا".

و أشار البيان إلى أن : "الأموال والدماء التي أنفقتها كل من أوكرانيا وروسيا في هذه الحرب كان من الأفضل أن تُنفق على احتياجات شعوبهم.. كان يجب ألا يبدأ هذا الصراع، وكان من المفترض أن ينتهي منذ وقت طويل من خلال جهود صادقة ومخلصة للسلام".

ترامب قد يعترف بشبه جزيرة القرم أرضاً روسية

من جهة أخرى كشفت تقارير إعلامية أنه من المحتمل أن يعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014، أرضاً روسية في إطار اتفاق سلام مستقبلي محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



فقد نقل موقع "سيمافور" الأمريكي عن مصدرين مطلعين أن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا أيضا إمكانية أن تحث واشنطن الأمم المتحدة على القيام بالمثل.

ولفت الموقع إلى أن أن ترامب لم يتخذ أي قرارات رسمية، وأن التحركات المحتملة بشأن شبه جزيرة القرم هي من بين الخيارات المختلفة التي تم طرحها.

وذكر الموقع أن البيت الأبيض رفض التعليق على الخبر.

وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014 بشكل غير قانوني، وتؤكد كييف أنها تريد استعادة شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود رغم إعترافها بأن إعادتها بالقوة أمر غير واقعي في الوقت الراهن.

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