قمة ثلاثية وتوقيع اتفاقيات هامة.. تفاصيل زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لـ مصر

سيطرت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر علي المشهد السياسي العالمي، وتعد هذه الزيارة هى الرابعة في تاريخ زيارات ماكرون إلى مصر، لتؤكد العلاقة الخاصة التي تربط بين الرئيسين الفرنسي والمصري وبلديهما، خاصة وأن هذه المرة تأتى في وقت مهم بالنسبة للمنطقة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لمصر، وأبرز الملفات المقرر مناقشتها علي طاولة مباحثات الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس عبد الفتاح السيسي.

تفاصيل زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لـ مصر

علق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون علي زيارته لمصر، حيث نشر على صفحته الرسمية، بموقع "إكس"، أمس الأحد، فيديو يظهر طائرات الرافال المصرية تصاحب الطائرة الرئاسية، وكتب: "وصلنا إلى مصر برفقة طائرات رافال المصرية، فخورون بهذا لأنه يعد رمزًا قويا للتعاون الاستراتيجي بيننا".

ماكرون والسيسي

لقاء ثنائي بين السيسي وماكرون في قصر الاتحادية

ومن المقرر أن تستغرق زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مصر 3 أيام يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين بقصر الاتحادية، وذلك في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًا تعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم يتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، على أن يلي ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين السيسي وماكرون.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه عقب القمة المصرية-الفرنسية، ستُعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فرنسية، بمشاركة الرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تهدف القمة الثلاثية إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الوضع في قطاع غـ ـزة والضفة الغربية.

ماكرون يشكر السيسي علي الاستقبال الحار

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد توجه بالشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى على هذا الاستقبال الحار، مؤكدًا فى تغريدة على موقع إكس: "شكرًا هذه الحماسة، وهذه الاعلام، وهذه الطاقة التى تليق بخان الخليلى" تحية نابضة للصداقة التى تجمع بين مصر وفرنسا".

السيسي

السيسي يصطحب ماكرون في جولة بخان الخليلي

واصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون في جولة بخان الخليلي بالقاهرة.

واستهل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصرى الكبير، حيث شاهد القطع الأثرية، وتفقد قاعات العرض الرئيسية.

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