ماكرون يجرى مباحثات هاتفية مع نتنياهو بشأن إستعادة سوريا كامل سيادتها

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه قد تناول خلال إتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، عدد من الملفات ذات الإهتمام المشترك بين الجانبين جاء من بين أبرزها الملف السوري المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



ماكرون : ناقشت مع نتنياهو سبل إستقرار سوريا و إستعادة سيادتها

و قال ماكرون: في أعقاب محادثتي الهاتفية التي أجريتها يوم الجمعة مع الرئيس السوري، الشرع، ناقشنا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي استقرار سوريا واستعادة سيادتها الكاملة".

و أضاف : "نواصل التنسيق الوثيق مع السلطات الإسرائيلية بشأن كل هذه القضايا ذات الأولوية".



وأكد أن "الشرق الأوسط يحتاج إلى الاستقرار. السلام العادل والدائم هو وحده القادر على ضمان مستقبل الجميع".

تعرف على شروط ماكرون للقاء الشرع

وفي سياق متصل فقد أعلن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، الجمعة، عن إستعداده لاستقبال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إذا أبدت الحكومة السورية انفتاحاً على المجتمع المدني برمته و إلتزمت ضمان الأمن لعودة اللاجئين السوريين.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني جوزيف عون إن "حكومة تأخذ كل مكونات المجتمع المدني السوري في الاعتبار، إضافة إلى مكافحة واضحة وحازمة للإرهاب وعودة اللاجئين، هي ثلاثة عناصر تشكل أساساً للحكم على المرحلة الانتقالية".

وأضاف "بحسب تطورات الأسابيع المقبلة، نحن مستعدون تماماً لمواصلة هذا الحوار واستقبال الرئيس الانتقالي.

الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للتأكد من ذلك. لكن المباحثات التي أجريناها حتى الآن إيجابية بالكامل".

وأجرى الرئيسان الفرنسي واللبناني مباحثات عبر الفيديو مع الرئيس السوري، وكذلك مع نظيريهما في قبرص واليونان، ركزت على قضية عودة اللاجئين السوريين.

وشدد ماكرون على أن هذه المسألة "اساسية بالنسبة الى بلد كلبنان، وايضا بالنسبة الى كل المنطقة". وتابع "ما ينبغي أن يسبق العودة هو توافر تمثيل سياسي يأخذ في الاعتبار المجتمع المدني بكل مكوناته.

كما حض أيضاً على "ضمان أمن جميع السوريين في بلادهم"، داعياً الى "تعبئة المجتمع الدولي" من أجل العمل "على إطار (دائم) لعودة" اللاجئين، يشمل أيضا المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

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