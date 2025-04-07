تأجيل محاكمة 61 متهمًا في قضية خلية اللجان النوعية لجلسة أبريل 2025

في تطور جديد في قضية "خلية اللجان النوعية بالتجمع الخامس"، قررت محكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل استكمال محاكمة 61 متهمًا في القضية إلى جلسة 5 أبريل 2025، وذلك لسماع شهادات الشهود، والقضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية اللجان النوعية" تتعلق باتهام المتهمين بالتورط في أنشطة إرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة، وارتكاب أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة والأفراد.

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تفاصيل القضية والتهم الموجهة

تعود وقائع القضية إلى الفترة بين عامي 2002 و2023، حيث شكل المتهمون خلية إرهابية تمولها جماعة الإخوان المسلمين ،واتهموا بتوفير الأسلحة والتمويل المالي للمشاركة في أنشطة تهدد الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت التحقيقات تورط المتهمين في تدريب وتوزيع الأسلحة على عناصر خلية اللجان النوعية لتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من مصر.

من أبرز التهم التي وجهت إليهم: الشروع في قتل أفراد عمدًا، حيازة أسلحة نارية ومفرقعات دون ترخيص، تمويل جماعة إرهابية، وقيامهم بتوفير وسائل النقل، الأسلحة، والأموال لتنفيذ تلك العمليات، كما ورد أن المتهمين قاموا بتجهيز معلومات وبيانات استخباراتية تهدد استقرار الدولة المصرية.

الإجراءات القانونية والمحاكمة

خلال الجلسات السابقة، تم تأجيل القضية عدة مرات بسبب ظروف التحقيقات والشهادات التي لم يتم استكمالها، وكانت الجلسة السابقة في 18 يناير 2025، ومن المقرر أن يتم استكمال محاكمة المتهمين في الجلسة القادمة في 5 أبريل 2025 حيث سيتم الاستماع إلى شهادات الشهود.

وتستمر المحكمة في عرض الأدلة والشهادات التي تدين المتهمين في محاولة لتوضيح جميع الملابسات المحيطة بالقضية ،وقد تم حجز القضية منذ الجلسة الأولى التي تم عقدها في 21 أكتوبر 2024، وفي كل جلسة، يتابع العديد من المحاميين ووسائل الإعلام التفاصيل الدقيقة حول تطورات المحاكمة.

تأثير القضية على الأمن المصري

تعتبر هذه القضية من القضايا المهمة التي تركز عليها السلطات المصرية نظرًا لتورط العديد من المتهمين في محاولات لزعزعة الاستقرار الأمني في البلاد، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في كافة مراحل المحاكمة، وخاصة في محكمة بدر، حيث شهدت إجراءات تأمين عالية أثناء انعقاد الجلسات.

وتمثل قضية "خلية اللجان النوعية" نموذجًا لما تواجهه مصر من تهديدات أمنية بسبب الجماعات الإرهابية التي تسعى لزعزعة استقرار الدولة، وتأجيل المحاكمة يعطي الفرصة لإكمال التحقيقات والاستماع إلى المزيد من الشهادات لتوضيح كافة جوانب القضية، وتبقى الأعين متجهة إلى الجلسات القادمة لمعرفة مصير المتهمين وتطورات القضية التي تمثل تحديًا كبيرًا للأمن القومي المصري.

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