تفاصيل حريق كوبري أكتوبر اليوم.. تفحم 3 سيارات

حريق كوبري أكتوبر.. تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق ضخم اندلع أعلى كوبري أكتوبر، حيث اشتعلت النيران في ثلاث سيارات دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، في حادث أثار ذعر المارة ولفت الأنظار بموقعه الحيوي وسط العاصمة.

وينشر الموجز في هذا التقرير تفاصيل حريق كوبري أكتوبر اليوم.

اندلاع النيران في ثلاث سيارات أعلى كوبري أكتوبر

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل ثلاث سيارات أعلى كوبري أكتوبر في اتجاه رمسيس، تحديدًا بالقرب من منطقة غمرة. وعلى الفور، تحركت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ لمحاصرة ألسنة اللهب.

4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق كوبري أكتوبر

تم الدفع بأربع سيارات إطفاء في حريق كوبري أكتوبر اليوم، حيث تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي السيارات أو المنشآت المجاورة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق كوبري أكتوبر

معاينة ميدانية تكشف تفاصيل اندلاع حريق كوبري أكتوبر

أجرت الأجهزة الأمنية بقسم حدائق القبة معاينة ميدانية لموقع الحادث، وتبين أن الحريق بدأ في سيارة ملاكي أعلى الكوبري، وامتدت النيران لتصل إلى سور الكوبري والحاجز البلاستيكي المجاور، ما أدى إلى تفحم السيارة بالكامل واحتراق جزء من السور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتواصل الجهات المعنية فحص الأسباب وراء اندلاع الحريق، وسط تأكيدات من الأجهزة الأمنية على سلامة المواطنين وعودة الحركة المرورية تدريجيًا لطبيعتها.

نجاة قائد سيارة حريق كوبري أكتوبر

كشفت التحريات الأولية أن قائد السيارة الملاكي التي اندلعت فيها النيران، نجا من الحريق بعدما ترجل منها قبل لحظات من اشتعالها، وقد تسبب الحريق في حالة من الكثافات المرورية أعلى كوبري أكتوبر، ما أدى إلى تباطؤ حركة السير بشكل ملحوظ في الاتجاه المؤدي إلى رمسيس، قبل أن تنجح أجهزة الأمن في إعادة الحركة المرورية تدريجيًا

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