تفاصيل حريق في مقلة بالمطرية والسيطرة عليه دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة على حريق نشب في مقلة بحي المطرية، وامتد إلى واجهة محل للأجهزة الكهربائية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

ويبين الموجز فيما يلي تفاصيل الحريق في مقلة بالمطرية

تفاصيل الحريق في مقلة بالمطرية

تلقت غرفة عمليات النجدة في القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل مقلة في منطقة المطرية، وسرعان ما امتدت النيران إلى واجهة محل تجاري مجاور للأجهزة الكهربائية، مما أثار حالة من الذعر بين السكان وأصحاب المحلات. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران

بمجرد وصول البلاغ، دفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، حيث تم التعامل مع النيران بشكل سريع لمنع امتدادها إلى المباني والمحلات المجاورة، وبعد جهود مكثفة، تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، مما حال دون وقوع خسائر في الأرواح.

تحقيقات أولية حول أسباب الحريق

بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، حيث تُرجح بعض المصادر الأولية أن ماسًا كهربائيًا قد يكون السبب وراء اشتعال النيران. كما تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة التفاصيل الكاملة للحادث.

لا إصابات أو خسائر بشرية

أكدت المصادر الأمنية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، لكن النيران تسببت في أضرار مادية بالمقلة وواجهة محل الأجهزة الكهربائية المجاور، ويجري الآن حصر التلفيات ومعاينة الموقع لتقدير الخسائر بشكل دقيق.

دور الحماية المدنية في الاستجابة السريعة

تأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من الحرائق التي تمكنت الحماية المدنية من التعامل معها خلال الفترة الأخيرة، حيث تواصل الأجهزة المختصة جهودها في توعية المواطنين بأهمية اتباع إجراءات السلامة، والتأكد من صيانة التوصيلات الكهربائية لتجنب حدوث مثل هذه الحوادث.

نصائح للوقاية من الحرائق في المحلات التجارية

لتجنب وقوع حرائق مماثلة في المستقبل، ينصح الخبراء باتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية، منها:

التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وإجراء الصيانة الدورية لها.

تركيب أنظمة إطفاء تلقائية في المحلات التجارية.

عدم تحميل المقابس الكهربائية بأكثر من طاقتها الاستيعابية.

الاحتفاظ بطفايات حريق جاهزة للاستخدام في حالات الطوارئ.



بهذه الإجراءات، يمكن الحد من مخاطر الحرائق وضمان سلامة الممتلكات والأرواح.

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