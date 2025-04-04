حادث تصادم عنيف لسيارتين ملاكي على طريق محافظة قنا الصحراوي اليوم

حادث بمحافظة قنا.. قد أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، وذلك إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي أمام قرية الجبلاو، في مركز قنا، وتم بالفعل الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

حادث على طريق محافظة قنا الصحراوي اليوم الجمعة

حادث تصادم سيارتين ملاكي في محافظة قنا اليوم الجمعة

حيث كانت البداية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة قنا، إخطارًا كان مفاده وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي أمام قرية الجبلاو في مركز قنا.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص والذي هم جاري نقلهم إلى مستشفى قنا العام من أجل تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة نتيجة وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي، وفيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية أيضاً بهدف مباشرة التحقيقات.

تفاصيل حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل في محافظة قنا

أصيب 4 أشخاص، يوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل، بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، والذي هو برئاسة الدكتور محمد فؤاد، يفيد حادث تصادم سيارة وتروسيكل بالشرقي بهجورة بنجع حمادي، واتضح إصابة 4 أشخاص.

وبالفعل تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة حتى تتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى.

حادث تصادم سيارتين ملاكي في محافظة قنا اليوم

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