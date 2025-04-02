شاب يتعرض لاعـ.ـتداء بالسـ ـلاح الأبيض في مشـ.ـاجرة بمنطقة دار السلام.. تفاصيل

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف تفاصيل حادث اعتداء بالسلاح الأبيض على شاب بمنطقة دار السلام، وذلك عقب انتشار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم أن المجني عليه تعرض للهجوم بسبب محاولته منع التحرش بفتاة. ويرصد الموجز تفاصيل الواقعة في السطور التالية.

بلاغ واستجابة أمنية فورية

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من إحدى المستشفيات بوصول شاب مصاب بجروح متفرقة في جسده. وبالتحقيق معه، أفاد بأنه تعرض للاعتداء من قبل شخص آخر يقيم في نفس المنطقة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب تواجد المتهم أسفل منزله برفقة فتاة.

تفاصيل المشاجرة وأسبابها

وفقًا لأقوال المجني عليه، فقد طلب من المعتدي مغادرة المكان، إلا أن الأخير رفض واعتدى عليه مستخدمًا سلاحًا أبيض، ما تسبب في إصابته بعدة جروح.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم

بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وضبط السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق.

جهود مستمرة لمكافحة الجرائم

تأتي هذه الحادثة ضمن جهود وزارة الداخلية لمتابعة ورصد الجرائم، والتعامل السريع مع الأحداث التي تهدد الأمن العام. كما تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف حملاتها لضبط العناصر الإجرامية وتقديمهم للعدالة.

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