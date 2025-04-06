بسبب معاكسة صديقته.. تعدي 3 أجانب علي عاطل بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل مشاجرة نشبت بين أربعة أشخاص في منطقة عين شمس، بعد تلقي بلاغ من الأهالي بوقوع اشتباك في أحد شوارع المنطقة. ويكشف الموجز تفاصيل الواقعة في التقرير التالي.

بلاغ عاجل وتحرك فوري من الأمن

تلقت غرفة العمليات بقسم شرطة عين شمس إخطارًا من المواطنين يفيد بوقوع مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص بالشارع، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف وكشف ملابساته.

التحريات تكشف: "معاكسة فتاة" أشعلت نار الاشتباك

ووفقًا لتحريات فريق البحث، التي تمت تحت إشراف اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، فإن الخلاف بدأ عندما قام ثلاثة أشخاص بمعاكسة فتاة، ما دفع صديقها للتدخل ومعاتبتهم، ليتعرض لاحقًا للاعتداء بالضرب من قبلهم.

إصابات وأسلحة بيضاء... تفاصيل المشاجرة

من خلال الفحص والمعاينة، تبين أن طرفي المشاجرة هما: شاب عاطل مصاب بجرح قطعي في الساق اليسرى، والطرف الآخر يضم ثلاثة أشخاص بحوزتهم سلاحان أبيضان، وجميعهم يحملون جنسية إحدى الدول.

التحرك السريع يسفر عن ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات القانونية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط طرفي المشاجرة، بالإضافة إلى ضبط الأسلحة المستخدمة في الواقعة. وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكابهم للواقعة على النحو الذي أكدته التحريات.

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