نيولوك عمرو دياب في حفله الأخير يشعل مواقع التواصل ويتصدر التريند

مرة أخرى، يثبت النجم عمرو دياب أنه ليس مجرد مطرب بل حالة فنية تثير الجدل أينما حلّ، إذ تصدر مؤخرًا مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بإطلالة جديدة كليًا في آخر حفلاته، الأمر الذي خلق موجة تفاعل واسعة بين مؤيدين ومعارضين. ويكشف الموجز التفاصيل.

الهضبة اختار هذه المرة مظهرًا غير معتاد، حيث ارتدى بنطالًا مزودًا بمنديل لافت، ما دفع بعض رواد الإنترنت إلى مقارنته بـ"منديل أم كلثوم"، في إشارة طريفة إلى المنديل الشهير الذي كانت تحمله كوكب الشرق. هذا الظهور أعاد إلى الأذهان موجة السخرية التي طالته سابقًا بعد إطلالة أثارت الجدل في السعودية، وفتح باب التساؤلات حول اختياراته الأسلوبية مؤخرًا.

صور من الحفل

الحلق… رمز مميز أم نقطة خلاف؟

الانتقادات لم تقتصر على ملابسه فقط، إذ عاد الحلق الذي يزين أذن عمرو دياب إلى واجهة النقاش، خاصة أنه جزء لا يتجزأ من مظهره في أغلب حفلاته وحتى على أغلفة أغانيه. وبينما يرى البعض في هذا التفصيل "بصمة شخصية" له، يعتبره آخرون مبالغة لا تتماشى مع صورته الفنية.

جنا عمرو دياب تخطف الأضواء في دبي

وسط ضجيج الانتقادات، جاءت لحظة مؤثرة لتسرق الأضواء؛ إذ صعدت جنا، ابنة عمرو دياب، إلى المسرح خلال حفله في دبي، حيث احتضنته وغنت إلى جانبه، في مشهد حميمي نال إعجابًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حفلات ناجحة وجمهور وفيّ

ورغم الجدل، تؤكد الأرقام أن نجم عمرو دياب لا يزال ساطعًا؛ فقد شهدت حفلاته الأخيرة في كل من دبي والبحرين والأردن حضورًا جماهيريًا كثيفًا، حيث امتلأت القاعات بمحبيه الذين رددوا معه أشهر أغانيه، من "يا أنا يا لأ" التي افتتح بها حفله في البحرين، مرورًا بـ"نور العين"، "برج الحوت"، "وياه"، "بحبه"، "يا قمر"، "قمرين"، إلى جانب الكلاسيكيات التي لا تُنسى مثل "ليلي نهاري"، "العالم الله"، "وشكرًا من هنا لبكرة" و"غلاوتك".

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