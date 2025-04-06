عمرو دياب يكشف موهبة ابنته جنا لأول مرة على مسرح البحرين.. تفاصيل

خطف المطرب عمرو دياب الأنظار مجددًا، في ليلة غنائية استثنائية على مسرح بيون الدانة في البحرين،

ليس فقط بصوته وأغانيه، ولكن بمفاجأة غير متوقعة تمثلت في تقديمه لابنته "جنا" للجمهور على المسرح، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا وتصفيقًا حارًا من الحاضرين.

يرصد الموجز تفاصيل حفل الهضبة عمرو دياب فيما يلي:

جنا عمرو دياب تغني إلى جانب والدها لأول مرة

جاءت هذه اللحظة المميزة مساء الجمعة الموافق 4 أبريل، خلال الحفل الكبير الذي أحياه "الهضبة" وسط حضور جماهيري ضخم، حيث دعا ابنته "جنا" للصعود إلى المسرح، وشاركت والدها غناء بعض أشهر أغانيه وسط حالة من الفرح والحماس، لتسجل بذلك أول ظهور مشترك لهما على خشبة المسرح في حدث غنائي مباشر.

عمرو دياب وابنته

"بتغني أحسن مني بالإنجليزي"… عمرو دياب يتحدث عن موهبة ابنته

وفي تصريحات خاصة لبرنامج ET بالعربي، عبّر عمرو دياب عن فخره الشديد بموهبة ابنته، مؤكدًا أنها تتمتع بصوت مميز وقدرة غنائية تفوقه، خاصة باللغة الإنجليزية، قائلًا: "بنتي جنا بتغني أحسن مني بصراحة، بس بالإنجليزي لأن تعليمها كان برّه، مش زي حالتنا هنا في مصر، اتعلمت مع الناس بتوع الخبوطي."

وقد أظهرت "جنا" بالفعل طاقة فنية واضحة على المسرح، ما ينبئ بميلاد نجمة جديدة من عائلة الهضبة.

حملة رمضانية قديمة تُعيد عمرو دياب إلى الصدارة

ورغم غيابه عن الإعلانات الرمضانية لأكثر من أربع سنوات، إلا أن عمرو دياب عاد بقوة هذا الموسم إلى صدارة "التريند" بسبب مقطع نادر يعود لأكثر من 23 عامًا، حيث أعاد الإعلامي ممدوح موسى نشر مشهد من إحدى الحملات الإعلانية القديمة التي تضمنت أغنية "ويعز عليّا"، وهي الأغنية التي كان من المفترض أن تصدر ضمن ألبوم "علم قلبي" عام 2003، لكنها لم ترَ النور حينها.

وقد أظهر الفيديو الهضبة وهو يستمع للأغنية داخل الاستوديو، ما أثار موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتصدر من جديد قوائم البحث في أول أيام شهر رمضان، ويؤكد مرة أخرى على شعبيته المستمرة وتعلّق الجمهور بأعماله القديمة والجديدة.

عمرو دياب

ألبوم "مكانك" يواصل حصد النجاح

وعلى صعيد الأعمال الفنية، لا يزال ألبوم "مكانك"، أحدث أعمال عمرو دياب، يحصد النجاحات منذ طرحه عبر منصات الاستماع ويوتيوب.

ويتضمن الألبوم 12 أغنية متنوعة ما بين الرومانسي والحزين، تعاون خلالها مع كبار شعراء وملحنين الوطن العربي، محققًا نسب استماع قياسية وتصدر قوائم الأعلى استماعًا على مدار شهور.



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