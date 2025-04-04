أسعار تذاكر حفل عمرو دياب تصل إلى 156 ألف جنيه في دبي

يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم في دبي غدًا السبت، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير، حيث تحظى حفلاته دائمًا بإقبال واسع من عشاقه. ويرصد الموجز تفاصيل الحفل.

تفاصيل أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في دبي



كشفت الشركة المنظمة عن أسعار التذاكر التي جاءت كالتالي: الفئة الأولى بـ 5877 جنيهًا، الفئة الثانية بـ 7000 جنيه، تذاكر أخرى بـ 9000، 10752، و23000 جنيه، بينما تصل التذكرة الخاصة VIP لـ 8 أشخاص إلى 156 ألف جنيه.

ومن المنتظر أن يقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي يعشقها الجمهور ويتفاعل معها بحماس.

عمرو دياب يتصدر الترند رغم غيابه عن إعلانات رمضان



ورغم عدم مشاركته في موسم إعلانات رمضان هذا العام للمرة الأولى منذ سنوات، إلا أن عمرو دياب استطاع أن يتصدر التريند بعد تسريب أغنيته "يعز عليا" من ألبومه الشهير "علم قلبي" الصادر عام 2003.

وانتشر مقطع فيديو للهضبة وهو يستمع للأغنية، ما أثار حالة من التفاعل الواسع على السوشيال ميديا، ودفع الجمهور للمطالبة بطرحها رسميًا رغم مرور 23 عامًا على تسجيلها.

"يعز عليا".. الأغنية التي أشعلت السوشيال ميديا



الأغنية التي أعادها الجمهور للواجهة من جديد هي من كلمات محمد رفاعي، وألحان شريف تاج، وتوزيع موسيقي هاني يعقوب.

دعم الهضبة لعمرو مصطفى في فترة مرضه



وفي لفتة إنسانية، حرص عمرو دياب على دعم الملحن عمرو مصطفى في أزمته الصحية، حيث نشر عبر حسابه على "فيس بوك" رسالة مؤثرة قائلًا: "أخي عمرو مصطفى، ألف سلامة عليك، ودايمًا تفضل تمتع جمهورك بفنك"، كما شارك صورة تجمعه به، تعبيرًا عن دعمه له.

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