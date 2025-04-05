مسلسل بريستيج.. جريمة كوميدية تجمع محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب لأول مرة

في خطوة ترويجية تشويقية، تم طرح البوستر الرسمي لمسلسل بريستيج، والذي يجمع لأول مرة بين النجمين محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب، في عمل كوميدي من نوع مختلف، حيث تدور أحداثه في أجواء جريمة مشوّقة بلمسة فكاهية غير تقليدية.

مسلسل بريستيج من المقرر عرضه في أواخر أبريل على منصة "يانغو بلاي"، كأحد الأعمال الأصلية للمنصة. ويرصد الموجز التفاصيل في التقرير التالي.

مسلسل بريستيج

كافيه وسط البلد يتحول إلى مسرح جريمة... وقصة غامضة من 8 حلقات

بريستيج، الذي يُخرجه عمرو سلامة، يقدّم تجربة درامية غير مألوفة: جريمة تحدث في كافيه بوسط البلد أثناء عاصفة تضرب شوارع القاهرة. يجد 14 شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة أنفسهم عالقين داخل المقهى. تنقطع الكهرباء، ثم تعود، لتنكشف المفاجأة: أحدهم قُتل. ومع تصاعد التوترات، يدرك الجميع أن القاتل بينهم، ويبدأ سباق كشف الحقيقة على مدار ثماني حلقات مشوقة.

أبطال متنوعون: من نجوم الكوميديا إلى صناع المحتوى والراب

يشارك في بطولة العمل مجموعة متميزة من الفنانين، منهم: مغني الراب زياد ظاظا، وصانع المحتوى محمد عبد العاطي، إلى جانب راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف.

محمد عبد الرحمن: "دوري مفاجأة... وأحببت روح الجريمة الكوميدية"

عبّر الفنان محمد عبد الرحمن عن حماسه لتجربته في "بريستيج"، قائلاً: "الشخصية اللي بقدمها جديدة عليا تمامًا، وده سبب حماسي للمسلسل، لأنه بيقدّم تيمة مختلفة تمامًا، جريمة بكوميديا، وده جديد عليّ وجديد على المشاهد كمان".

وأضاف: "عمرو سلامة مخرج مبدع، اتعلمت منه كتير، وشغفه بالتفاصيل بيصنع فرق حقيقي. وكمان الكاتبة إنجي أبو السعود قدمت كتابة درامية مختلفة، حقيقية، وسلسة، بتشدك تكمل. والشكر لشركة الإنتاج اللي وفرت كل حاجة تخلينا نشتغل في أجواء مثالية".

كما أبدى سعادته بالتعاون مع "يانغو بلاي" قائلًا: "متحمس جدًا لعرض المسلسل هناك، وأتوقع نجاح كبير لأنه مناسب جدًا لفكرة المنصات وعدد الحلقات القصير".

مصطفى غريب: "مافيش مط... وكل حلقة بتحفزك تكمل"

أما الفنان مصطفى غريب، فأوضح أن العمل يتميز بنص مكتوب بعناية شديدة من إنجي أبو السعود، وقال: "أكثر حاجة شدتني كانت السيناريو، مكتوب بطريقة تخليك عايز تكمل، مافيش تطويل، وكل تفصيلة محسوبة. كمان فريق العمل كله كان بيشتغل بروح وحدة علشان يطلع الشغل بأفضل صورة ممكنة".

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