مسلسل برستيج يثير الغموض قبل عرضه على منصة يانجو بلاي

تستعد منصة "يانجو بلاي" لإطلاق أحد أكثر أعمالها الأصلية المنتظرة، وهو مسلسل برستيج، الذي يحمل توقيع المخرج المميز عمرو سلامة والكاتبة إنجي أبو السعود، صاحبة مسلسل "سفاح الجيزة" الشهير.

يرصد الموجز التفاصيل كاملة حول مسلسل برستيج فيما يلي:

مسلسل برستيج

تدور أحداث مسلسل برستيج حول إطار من التشويق والإثارة، ويعد الجمهور بتجربة درامية مختلفة تتصاعد خلالها التوترات وتتكشف الأسرار وسط أجواء مليئة بالغموض.

حملة ترويجية مشوقة عبر فيسبوك لمسلسل برستيج

نشرت منصة "يانجو بلاي" عبر حسابها الرسمي على فيسبوك مجموعة من الصور لأبطال مسلسل برستيج، مصحوبة برسالة غامضة ومثيرة جاء فيها: "مُتحمسين؟ هتعرفوا كل حاجة قريب جدًا.. استنوا مسلسل #بريستيج من أعمال يانجو الأصلية على #يانجو_بلاي.. إخراج عمرو سلامة.. تأليف: إنچي أبو السعود.. إنتاج: ذا بلانت ستوديوز".

هذه الرسالة أثارت تفاعلاً كبيرًا بين المتابعين الذين بدأوا في تداول الصور والتكهنات حول حبكة المسلسل وأبطاله.

مسلسل برستيج

مسلسل برستيج

أبطال مسلسل برستيج

يشارك في بطولة مسلسل برستيج، كوكبة متنوعة من النجوم، يجمعون بين الحضور القوي والخبرة الفنية، وعلى رأسهم الفنان مصطفى غريب والنجم الكوميدي محمد عبد الرحمن "توتا"، إلى جانب الفنان القدير سامي مغاوري والفنانة دينا، كما يضم العمل نخبة من الممثلين، من بينهم راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر شريف.

ويشهد المسلسل أيضًا ظهورًا مميزًا لعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم الفنان أحمد داود والفنانة شيماء سيف.

أحداث مسلسل برستيج

تدور قصة برستيج حول مجموعة من الأشخاص الذين يأتون من خلفيات مختلفة، لكن تجمعهم الصدفة داخل أحد الكافيهات الشهيرة في قلب وسط البلد، بعد أن تضرب المنطقة عاصفة عنيفة ومع انقطاع كافة وسائل الاتصال بالعالم الخارجي، تتحول العاصفة إلى حبس إجباري، وتنقلب الأجواء رأسًا على عقب بعد اكتشاف جثة مجهولة بينهم.

حينها يبدأ كل فرد في الشك بالآخر، وتتصاعد حدة التوتر بين الشخصيات حتى تتكشف المفاجأة الأكبر: ظهور القاتل الحقيقي.

مسلسل برستيج

تعاون فني جديد بين عمرو سلامة وإنجي أبو السعود



العمل يجمع للمرة الثانية بين المخرج عمرو سلامة والكاتبة إنجي أبو السعود، بعد النجاح الذي حققته الأخيرة في مسلسل "سفاح الجيزة"، ومن المتوقع أن يحمل "برستيج" نفس النَفَس الإبداعي في رسم الشخصيات وتصاعد الأحداث، خاصة وأن البيئة المغلقة التي تدور فيها الأحداث ستفرض على الأبطال مواجهة أنفسهم والآخرين بشكل مباشر.

مشاريع فنية أخرى للمخرج عمرو سلامة

في سياق آخر، نشر المخرج عمرو سلامة مؤخرًا صورًا حصرية من كواليس فيلمه الجديد "شمس الزناتي - البداية"، وهو إعادة تخيل للفيلم الكلاسيكي الشهير.

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم محمد إمام، أمينة خليل، عمرو عبد الجليل، أحمد داش، طه دسوقي، أحمد خالد صالح، ومصطفى غريب، ومن تأليف محمد الدباح.

هذا التنوع في مشاريع عمرو سلامة بين الدراما التلفزيونية والسينما يعكس قدرته على التجدد وتقديم محتوى فني يجمع بين الجودة والتشويق.

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