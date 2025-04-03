موعد عرض فيلم المشروع X للنجم كريم عبد العزيز في دور السينما

الإعلان الرسمي عن فيلم "المشروع X".. كشف المنتج تامر مرسي عن البوستر الرسمي لفيلم "المشروع X"، والذي يقوم ببطولته النجم كريم عبد العزيز، حيث تم الإعلان عن موعد عرضه الرسمي في دور السينما خلال شهر مايو 2025، الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ليشكل تعاونًا جديدًا بينه وبين كريم عبد العزيز بعد عدة نجاحات سابقة، ويرصد الموجز تفاصيل العمل.

أبطال فيلم "المشروع X"



يضم الفيلم كوكبة من النجوم إلى جانب كريم عبد العزيز، من بينهم ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وعصام السقا، كما تظهر الفنانة هنا الزاهد كضيفة شرف في العمل.

قصة فيلم "المشروع X"



تدور أحداث فيلم المشروع X حول ضابط شرطة يدخل في مواجهة شرسة مع عصابة دولية تعمل في تهريب الآثار، حيث تمتد عملياتها عبر عدة دول أوروبية، وخلال مهمته، يلتقي بامرأة تعمل كغواصة في البحر الأحمر، تعيش بمدينة الجونة، ليجتمعان معًا في مغامرات مشوقة تتخلل رحلتهما.

كواليس الإنتاج وتحديات التنفيذ



أوضح المخرج بيتر ميمي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" أن فكرة الفيلم تعود إلى عام 2018، لكنها كانت صعبة التنفيذ من الناحية الإنتاجية والبصرية، نظرًا لحاجة التصوير إلى السفر لعدة دول، بالإضافة إلى مشاهد تتطلب وجود طائرات حربية ومدنية، غواصات، وديكورات معقدة، كما يتضمن الفيلم مشاهد أكشن ومطاردات في أماكن صعبة، مع تصوير تحت الماء، مما جعله أحد أكثر المشاريع السينمائية طموحًا.

وأضاف ميمي أن توقيت تنفيذ الفيلم جاء بعد نجاح مسلسل "الحشاشين"، حيث يروي "المشروع X" رحلة عالم المصريات يوسف الجمال وفريقه، الذين يواجهون مغامرات خطيرة من مصر إلى الفاتيكان ثم أمريكا اللاتينية والبحر المفتوح، في محاولة لفك لغز بناء الهرم الأكبر.

أحدث أعمال كريم عبد العزيز السينمائية

كان آخر ظهور سينمائي لكريم عبد العزيز من خلال فيلم "بيت الروبي"، الذي عُرض في يونيو 2023، وشاركه البطولة كل من كريم محمود عبد العزيز، محمد عبد الرحمن توتة، والفنانة نور اللبنانية.

توقعات حول نجاح "المشروع X"



مع التشويق الكبير الذي يحيط بالفيلم، وتعاون نخبة من النجوم وصناع السينما، من المتوقع أن يحقق "المشروع X" نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، خاصة مع عناصر الإثارة والأكشن التي يتميز بها.

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