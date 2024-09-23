بعد استعداداها  لمسلسل برستيج ..أبرز أعمال الفنانة راندا عوض وأسرار حياتها الشخصية

راندا عوض.. أعلن المخرج عمرو سلامة مؤخرًا عن بدء تصوير أحدث أعماله، مسلسل "برستيج"، والذي يمثل عودة مميزة للفنانة راندا عوض إلى عالم التمثيل بعد فترة غياب طويلة.

يُذكر أن آخر مشاركاتها كانت في مسلسل "كلبش 2" عام 2018، مما يجعل هذه العودة منتظرة بشغف من قبل جمهورها، لذلك يستعرض " الموجز" أبرز أعمالها وحياتها في التقرير التالي

راندا عوض

نشأة وبداية الفنانة راندا عوض

راندا عوض، ممثلة مصرية لبنانية، وُلدت في مدينة صيدا بلبنان عام 1964. انتقلت مع عائلتها إلى مصر بعد اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، حيث نشأت وتألقت في عالم الفن، بدأت مسيرتها الفنية في السبعينيات من خلال مشاركتها في مسلسل "العاصفة"، لتتوالى بعدها أعمالها المتميزة.

راندا عوض

التعليم والتطوير المهني

في عام 1982، حققت راندا عوض نجاحًا لافتًا من خلال مشاركتها في مسرحية "ريا وسكينة"، حيث أدت دور ألفت ابنة ريا.

ولتعزيز مهاراتها، التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت منه عام 1990، مما أضاف بُعدًا أكاديميًا لمسيرتها الفنية.

أدوار بارزة في ذاكرة المشاهدين

تُعتبر راندا عوض من الفنانات المبدعات، حيث قدمت العديد من الأدوار المؤثرة في السينما والتلفزيون، من أبرز أعمالها فيلم "الحب فوق هضبة الهرم" حيث أدت شخصية عفاف، بالإضافة إلى شخصية نوال في فيلم "يوم حلو ويوم مر".

كما تركت بصمة في مسلسل "رأفت الهجان 1" بدور إيفيت سمحون.

راندا عوض

عودة متجددة في "برستيج"

مع انطلاق تصوير مسلسل "برستيج"، تأمل راندا عوض في استعادة مكانتها الفنية وإرضاء جمهورها، يعتبر هذا العمل فرصة لها للعودة مجددًا بعد سنوات من الغياب، مما يزيد من حماس المشاهدين لمتابعة ما ستقدمه في هذه التجربة الجديدة.

أخر ظهور للفنانة راندا عوض

ظهرت الفنانة راندا عوض في أخر ظهور لها مع ابنتها جميلة عوض في حفل زفافها من المونتير أحمد حافظ الذي شهد حضوره كوكبة من نجوم الفن أبرزهم أسماء جلال ومنى زكي ويسرا ونيللي كريم ومحمد الشرنوبي ورانيا فريد شوقي وأحمد عز وغيرهم .

وظهرت راندا في حفل زفاف ابنتها باطلالة بسيطة وجذابة، مما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي لملامحها التي تزداد جمالا دون ظهور العمر .

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