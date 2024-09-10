بعد نجاحه..تعرف على حقيقة عرض مسلسل ما وراء الطبيعة الجزء الثاني

كشف المخرج عمرو سلامة عن تفاصيل جديدة حول مسلسل ما وراء الطبيعة الجزء الثاني، موضحًا الصعوبات التي تواجهه في استكمال المشروع، وكذلك أحدث أعماله السينمائية والتلفزيونية.

يرصد " الموجز " حقيقة الجزء الثاني لمسلسل ما وراء الطبيعة في التقرير التالي

ما وراء الطبيعة

مشاكل إنتاجية تعيق ما وراء الطبيعة

تحدث عمرو سلامة عن العراقيل التي تعترض مسيرته في إنتاج الجزء الثاني من مسلسل "ما وراء الطبيعة".

نشر عمرو سلامة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، محادثة سابقة مع الدكتور أحمد خالد توفيق، حيث تطرق إلى التحديات الإنتاجية التي تحول دون استكمال المشروع. وأشار سلامة إلى أن عملية صناعة المسلسل بدأت منذ عام 2006، وأنه رغم الصعوبات، فإنه متمسك بإصراره على إتمام المشروع.

تصريحات عمرو سلامة حول استمرارية المشروع

أكد عمرو سلامة، في منشوره على "إنستجرام" أنه على الرغم من العقبات، فإنه مصمم على تحقيق حلمه بعودة المسلسل إلى الشاشة.

وأضاف أنه لن يتوقف عن المحاولة طالما أن هناك أمل في تحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن العقبات الحالية ليست نتيجة قلة اهتمامه، بل تعود إلى تفاصيل إدارية وقانونية خارج إرادته.

عمرو سلامة

آراء حول الجزء الثاني من المسلسل

في تصريحات سابقة، أشار الفنان أحمد أمين إلى أنه جاهز للجزء الثاني من "ما وراء الطبيعة"، ولكنه يعتمد على قرار جهة الإنتاج. وأكد أمين أن الجزء الثاني سيكون أفضل بكثير من الأول، مع تطور في شخصية رفعت إسماعيل.

أعمال جديدة لعمرو سلامة

في الوقت الحالي، يعرض عمرو سلامة برنامج "كاستنج" على قناة "dmc"، وهو برنامج لاكتشاف المواهب الشابة.

كما يشارك في الإخراج لعدد من الأفلام القادمة، منها "شمس الزناتي" و"سوبر زيرو".

إعلان عن فيلم ستين جنيه

أعلن عمرو سلامة عن عرض فيلمه القصير "ستين جنيه" في مهرجان الفيلم العربي بتورونتو.

الفيلم، المستوحى من أغنية زياد ظاظا، يتناول قضايا العنف الأسري وتحقيق الأحلام. وقد حاز الفيلم على إشادات عالمية ومحلية، حيث وصفته فريدة سالم بأنه "فيلم مثير يدافع عن ضحايا العنف".

يواصل عمرو سلامة جهوده في عالم الفن رغم التحديات، مؤكداً على عزمهم لاستمرار المشاريع التي يحبها جمهوره.

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