عاجل.. موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل النص لـ أحمد أمين

مفاجأة لجمهور مسلسل "النص" بإعلان جزء جديد.. أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "النص" عن بدء التحضير لجزء ثانٍ، وذلك خلال عرض الحلقة الأخيرة من الجزء الأول، حيث انتهت الحلقة بجملة تشويقية: "إلى اللقاء في النص الثاني"، مما أثار حماس المشاهدين وترقبهم لما ستؤول إليه الأحداث في الموسم الجديد، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

قصة مسلسل "النص"



تدور أحداث مسلسل النص حول عبدالعزيز النُص، الذي يتحول من نشال سيئ السمعة إلى بطل شعبي بعد تأسيسه لحركة مقاومة وطنية ضد الاحتلال الإنجليزي. وينضم للحركة العديد من الشخصيات من مختلف أطياف المجتمع، مما يضفي على القصة طابعًا دراميًا مشوقًا يجمع بين الأكشن والتاريخ.

أبطال مسلسل "النص"



يشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين، أبرزهم:

أحمد أمين

أسماء أبو اليزيد

صدقي صخر

عبد الرحمن محمد

حمزة العيلي

سامية الطرابلسي

دنيا سامي

أحمد طارق

مرام مكرم

ياسر الطوبجي

سمر علام

دعاء حكم



تفاعل الجمهور مع إعلان الجزء الثاني



لاقى الإعلان عن جزء ثانٍ من المسلسل تفاعلًا كبيرًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب المشاهدون عن سعادتهم باستمرار العمل الذي لاقى نجاحًا واسعًا خلال عرضه الأول. وتوقع البعض أن يحمل الجزء الجديد تطورات مثيرة في قصة عبدالعزيز النُص، خاصة بعد تصاعد الأحداث في الحلقات الأخيرة.

موعد عرض الجزء الثاني



لم تعلن الشركة المنتجة بعد عن موعد عرض الجزء الثاني، ولكن من المتوقع أن تبدأ التحضيرات خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية انطلاق التصوير قريبًا للحاق بالموسم الدرامي المقبل.

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