موعد اعادة عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل النص في رمضان 2025

ينتظر عشاق الدراما المصرية بفارغ الصبر إعادة عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "النص"، الذي يخوض بطولته الفنان أحمد أمين، وذلك بعد أن شهدت الحلقات السابقة تصاعدًا دراميًا حافلًا بالإثارة والتشويق، ويرصد اليكم موقع الموجز تفاصيل.

وعرضت الحلقة الأخيرة يوم السبت 15 مارس 2025، حصريًا على قناة ON في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، مع إعادة الحلقة في الأوقات التالية:

الإعادة الأولى: 2:45 صباحًا

الإعادة الثانية: 10:30 صباحًا



كما يُعرض المسلسل على قناة ON Drama وفقًا للمواعيد التالية:

العرض الأول: 10:30 مساءً

الإعادة الأولى: 3:00 مساءً

الإعادة الثانية: 7:30 صباحًا



أحداث مسلسل النص وأبرز التطورات

تدور قصة المسلسل حول شخصية عبد العزيز النُص، الذي يبدأ حياته كنشال محترف، لكن مع تصاعد الأحداث، يجد نفسه في صراع داخلي يقوده إلى تغيير مسار حياته والانضمام إلى صفوف المناضلين ضد الاحتلال البريطاني.

تميز المسلسل بتقديم حبكة درامية قوية تبرز تطور الشخصية الرئيسية من مجرم صغير إلى رمز وطني، وسط العديد من المشاهد المشوقة التي شدت انتباه الجمهور.

نجاح كبير واهتمام جماهيري واسع

حظي المسلسل بإشادة واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء، حيث نجح في تقديم قصة مشوقة مستوحاة من واقع اجتماعي وتاريخي، ما جعله من أبرز المسلسلات الرمضانية لعام 2025.

وقد لاقت الحلقات السابقة نسب مشاهدة مرتفعة، خاصة مع الأحداث الأخيرة التي كشفت عن تحولات درامية كبيرة، مما يجعل الحلقة الأخيرة واحدة من أكثر الحلقات المنتظرة لهذا الموسم.

مسلسل النص حديث السوشيال ميديا

تصدر مسلسل "النص" قوائم البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت قصته وتطور أحداثه تفاعلًا كبيرًا بين المشاهدين. كما انتشرت العديد من النظريات حول نهاية العمل، مما زاد من حماس الجمهور لمعرفة كيف ستنتهي رحلة عبد العزيز النُص.

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