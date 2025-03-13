موعد عرض مسلسل النص وأحداث الحلقة 13.. تفاصيل مشوقة

يواصل مسلسل "النص"، بطولة النجم أحمد أمين، جذب المشاهدين بأحداثه الشيقة التي تأخذهم إلى عالم مليء بالمغامرات والصراعات في أجواء ثلاثينيات القرن الماضي. ومع اقتراب عرض الحلقة 13، يترقب الجمهور تطورات جديدة قد تقلب مجرى الأحداث.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

قصة مسلسل "النص"

تدور الأحداث حول "عبد العزيز النص"، الذي كان يعمل كنشّال محترف قبل أن يقرر التخلي عن السرقة وبدء حياة جديدة. لكن القدر يضعه في مواجهات غير متوقعة، حيث يجد نفسه في قلب صراع سياسي معقد، ليصبح مع الوقت رمزًا شعبيًا وبطلًا في أعين البسطاء.

أبطال المسلسل وموعد عرضه

يشارك في بطولة المسلسل أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، صدقي صخر، دنيا سامي، وسامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبحي، وإخراج حسام علي، وإنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

ويُعرض العمل حصريًا على قناة ON E وفق الجدول التالي:

العرض الأول: 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الإعادة الأولى: 1:00 صباحًا

الإعادة الثانية: 2:00 ظهرًا

كما تتاح الحلقات عبر المنصات الرقمية، مما يتيح للمشاهدين متابعتها في أي وقت بجودة عالية.

تردد قناة ON E الناقلة للمسلسل

لمشاهدة المسلسل بجودة HD، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد: 11602

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

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