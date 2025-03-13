موعد عرض مسلسل 80 باكو الحلقة 14 وتفاصيل أحداث الحلقة 13

شهدت الحلقة 13 من مسلسل 80 باكو بطولة هدى المفتي أحداث وتفاصيل مشوقة حيث تفاجأت لولا بمحضر يكشف لها إن الحكومة سوف تحجز على الكوافير الخاص بها إذا لم تسدد الديون.



ويستعرض لكم موقع الموجز مواعيد عرض الحلقة 14 من مسلسل 80 باكو وتفاصيل أحداث الحلقة 13 من مسلسل 80 باكو.



ملخص الحلقة 13 من مسلسل 80 باكو

وشهدت الحلقة 13 من مسلسل 80 باكو، لولا تتفاجئ بمحضر يكشف لها عدم تسديد دين شقيقتها زينة منصور مما يضع الصالون الخاص بها في خطر، بعدما يؤكد لها أنه إذ لم يتم تسديد الديون الخاصة بهم سيتم التحفظ على المحل.

وتذهب لولا إلى شقيقتها، لمواجهتها بما حدث، لتجد أنها لا تعلم بالحجز على الكوافير لتدخل في صدمة وإغماء، وكما تتشاجر عبير مع زوجها وتترك المنزل وتصالح لولا بوسي ويذهبوا سويا لأخت لولا للاحتفل بزواج ابنتها. وتتشاجر لولا مع اختها ويتم الحجز علي محل لولا لعدم تسديد اختها للديون



موعد عرض مسلسل 80 باكو



ويعرض مسلسل 80 باكو بطولة هدى المفتي، اليوم على قناة MBC مصر الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 12 منتصف الليل، وكما يعرض على منصة شاهد.



قنوات عرض مسلسل 80 باكو

ويعرض مسلسل 80 باكو من بطولة هدى المفتي، خلال شهر رمضان 2025 على عدد قنوات حيث يعرض على قناة MBC مصر، وقناة MBC دراما، قناة MBC مصر 2، بالإضافة إلى عرضه على منصة شاهد خلال شهر رمضان 2025. ​​

قائمة أبطال مسلسل 80 باكو

ومسلسل 80 باكو، من بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد، محمد لطفي، انتصار، ومحمود يسري، عارفة عبد الرسول، دنيا سامي، والمسلسل من تأليف غادة عبد العال، ومن إخراج كوثر يونس، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.





قصة مسلسل 80 باكو

ومسلسل 80 باكو، تدور أحداثه في إيطار الكوميديا، حيث تجتمع بطلات العمل داخل بيئة واحدة، لينطلقن في مغامرة لا تخلو من المفارقات الكوميدية، وتمر بوسي بضائقة مالية ويتوجب عليها توفير مبلغ 80 ألف جنيه لإتمام زواجها، حينها تقرر صاحبة الصالون مساعدتها لتعمل مصففة خاصة تزور العميلات في منازلهن، حيث تنفتح على عالم آخر لم تشهده من قبل، بينما يحاول خطيبها مساعدتها على إكمال المبلغ المطلوب.

عدد حلقات مسلسل 80 باكو

وينتمي مسلسل 80 باكو إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة، حيث يستمر عرض أحداث العمل على مدار الـ15 حلقة فقط.

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