تفاصيل أحداث مسلسل 80 باكو وموعد إعادة عرض الحلقة 13

شهدت الحلقة 12 من مسلسل 80 باكو بطولة هدى المفتي أحداث وتفاصيل مشوقة تمر بها بوسي خلال الحلقة حيث تعرضت إلي مأزق بسبب ثلاثة شباب.

ويستعرض لكم موقع الموجز مواعيد عرض الحلقة 13 من مسلسل 80 باكو وتفاصيل أحداث الحلقة 12 من مسلسل 80 باكو.



ملخص الحلقة 12 من مسلسل 80 باكو

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل 80 باكو، تبدأ رحلة بوسي في البحث عن مسكن تقيم به بعد طردها من منزل عمها، لتلجأ إلى عبير، لتجد منزلها مزدحم بعائلتها، لتقترح عليها الذهاب إلى منزل فاتن، والإقامة معها دون أن تخبرها.



وكما تذهب بوسي للعيش مع فاتن, وتذهب لولا للاطمئنان علي عاصم وتساعده ان يتخطي مرضه، وكما تتعرض بوسي إلي مأزق بعد إن قام ثلاثة شباب بانتحال اسم سيدة، وتواصلوا معها لتحضر إلي المنزل لعمل بعض الإجراءات التجميلية، إلا أنها طلبت صديقتها واستنجدت بها، وقامت بالاتصال بخطيبها، ليأتي برفقة صديقه ويقومان بإنقاذها.





موعد إعادة عرض مسلسل 80 باكو



ويعرض مسلسل 80 باكو بطولة هدى المفتي، على قناة MBC مصر الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 12 منتصف الليل، وكما يعرض على منصة شاهد.



قنوات عرض مسلسل 80 باكو

ويعرض مسلسل 80 باكو من بطولة هدى المفتي، خلال شهر رمضان 2025 على عدد قنوات حيث يعرض على قناة MBC مصر، وقناة MBC دراما، قناة MBC مصر 2، بالإضافة إلى عرضه على منصة شاهد خلال شهر رمضان 2025. ​​

قائمة أبطال مسلسل 80 باكو

ومسلسل 80 باكو، من بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد، محمد لطفي، انتصار، ومحمود يسري، عارفة عبد الرسول، دنيا سامي، والمسلسل من تأليف غادة عبد العال، ومن إخراج كوثر يونس، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.





قصة مسلسل 80 باكو

ومسلسل 80 باكو، تدور أحداثه في إيطار الكوميديا، حيث تجتمع بطلات العمل داخل بيئة واحدة، لينطلقن في مغامرة لا تخلو من المفارقات الكوميدية، وتمر بوسي بضائقة مالية ويتوجب عليها توفير مبلغ 80 ألف جنيه لإتمام زواجها، حينها تقرر صاحبة الصالون مساعدتها لتعمل مصففة خاصة تزور العميلات في منازلهن، حيث تنفتح على عالم آخر لم تشهده من قبل، بينما يحاول خطيبها مساعدتها على إكمال المبلغ المطلوب.

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