موعد إعادة عرض مسلسل النص الحلقة 11 على قناة ON

يحظى مسلسل "النص"، بطولة النجم أحمد أمين، بتفاعل واسع منذ انطلاقه، حيث تأسر أحداثه المشوقة المشاهدين، مقدمًا عالمًا مليئًا بالمغامرات والصراعات داخل أجواء الثلاثينيات من القرن الماضي.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

قصة مسلسل "النص"

يؤدي أحمد أمين دور "عبد العزيز النص"، رجل كان يعمل كنشّال سابق لكنه قرر التوبة والابتعاد عن السرقة، سعيًا لحياة جديدة. إلا أن الأقدار تدفعه إلى سلسلة من المغامرات غير المتوقعة، فيجد نفسه وسط صراعات سياسية معقدة، ليتحول مع مرور الوقت إلى رمز شعبي وبطل بين الناس.

موعد عرض مسلسل "النص" وأبطاله

يضم العمل نخبة من النجوم الذين يجسدون شخصيات محورية في القصة، منهم:أحمد أمين ، أسماء أبو اليزيد ،عبد الرحمن محمد ،حمزة العيلي ،بالإضافة إلى صدقي صخر، دنيا سامي، سامية الطرابلسي.

المسلسل من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبحي، وإخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة "أروما" والمنتج محمد جبيلي.

ويعرض المسلسل حصريًا على قناة ON E وفق الجدول التالي:

العرض الأول: 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الإعادة الأولى: 1:00 صباحًا

الإعادة الثانية: 2:00 ظهرًا

كما تتاح حلقات المسلسل عبر المنصات الرقمية التي تعرض الأعمال الرمضانية بجودة عالية، لتوفر للمشاهدين فرصة متابعة الأحداث في أي وقت.

تردد قناة ON E الناقلة للمسلسل

لمتابعة مسلسل "النص" بجودة عالية، يمكن ضبط أجهزة الاستقبال على:

التردد: 11602

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

وشهدت الحلقة السابعة تصاعدًا في الإثارة، حيث اجتمع "عبد العزيز النص" (أحمد أمين) مع فرقته، التي تضم "درويش"، "رسمية"، "زقزوق"، و"إسماعيل"، للتخطيط لعملية سرقة كبرى تستهدف الكامب الإنجليزي في المعادي.

ورغم اعتراض "رسمية" (أسماء أبو اليزيد) على المخاطرة بسبب خطورة العملية، إلا أن "النص" أصرّ على تنفيذ الخطة، مما يمهد لأحداث مثيرة وصراعات غير متوقعة في الحلقات المقبلة، خاصة مع تصاعد التوترات بين الفريق والمحيطين بهم.

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