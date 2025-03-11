رمضان 2025.. قطايف سامح حسين تبث الأمل في النفوس وتبعث رسائل محترمة

قطايف سامح حسين.. في وسط زحام البرامج الترفيهية والمحتويات السطحية اللي تملأ السوشيال ميديا والتلفزيون، يأتي برنامج "قطايف" للفنان سامح حسين كنسمة هواء نقي، يقدم محتوى هادف يخاطب القلوب والعقول، البرنامج يعتمد على تقديم رسائل إنسانية وقيم أخلاقية مهمة بطريقة خفيفة ولطيفة تناسب كل الفئات، وهذا الذي يجعله مختلف عن غيره، ويرصد الموجز تفاصيل البرنامج.

سامح حسين وبرنامج قطايف

سامح حسين واحد من الفنانين الذين قدموا أعمال كتير هادفة ومؤثرة، سواء في الدراما أو السينما أو المسرح، ومنها دوره الكوميدي والذي عرفه من خلاله الجمهور واعتمد علي البساطة والكوميديا الجميلة في ست كوم "راجل وست ستات"، ودوره الناجح في مسلسل "اللص والكتاب" الذي أظهر فيه قدرته على تقديم الكوميديا الهادفة، فضلا عن أفلامه الكوميدية التي دايمًا تحمل رسائل اجتماعية مثل "30 فبراير" و"ساندوتش عيال "، بالإضافة لمسرحياته وبرامجه الإذاعية اللي كانت تجمع بين الضحك والفكر.

برنامج قطايف لـ سامح حسين.. جرعة من الإيجابية والإنسانية

برنامج "قطايف" الذي يقدمه سامح حسين في رمضان 2025 ليس مجرد برنامج ديني تقليدي، لكنه تجربة فريدة تمزج بين القيم الدينية والقصص الحياتية التي نعيشها، وتناولت الحلقات الأولي من البرنامج موضوعات مثل "الحسد مذكور في القرآن" و"البقاء لله" و"إلا من أتى الله بقلب سليم"، والتي تحمل رسائل تفاؤل وطمأنينة، وتحاول تجعل الجميع يتأمل في حياته ويراجع تصرفاته.

النجاح الجماهيري لبرنامج قطايف والمطالبة بالاستمرار

برنامج قطايف حقق ردود فعل إيجابية جدًا منذ عرض أولي حلقاته، وهذا دليل إن الجميع كان في حاجة إلي محتوى مثله وسط كل هذه الفوضى التي نراها في الإعلام، والجمهور عبر عن إعجابه بالبساطة والصدق الذي يقدم سامح حسين به رسالته، وهذا يجعل الجميع يتساءل: لماذا محتوى قطايف يقتصر على شهر رمضان فقط ؟

بعد النجاح الكبير للبرنامج، يجب أن يكون هناك مطالبة واضحة إن تستمر هذه النوعية من البرامج بعد رمضان، ليس من المعقول أن يكون هناك محتوى هادف، ويقتصر على شهر واحد في العام ! ويجب أن تنتبه القنوات الفضائية أو شركات الإنتاج لهذا المحتوي وتتبنى برنامج "قطايف" أو برامج مشابهة على مدار العام، لكي يكون لدينا مصدر للإيجابية والتوعية بعيدًا عن التريندات الفارغة والمحتويات المستهلكة.

سامح حسين أثبت على مدار مسيرته الفنية إنه ليس مجرد ممثل كوميدي، لكنه فنان لديه رسالة وهدف، و"قطايف" هو خير دليل على ذلك، فلماذا لا نريد برامج مشابهة طول العام ؟ لماذا يجب أن ننتظر شهر رمضان فقط لكي نري محتوى محترم؟ فلابد من وجود دعم حقيقي واستمرار للبرامج الهادفة.

اقرأ أيضًا:

سامح حسين يبدأ تصوير تحت الطلب.. قضايا اجتماعية بروح كوميدية



تحضيرات مكثفة لمسلسل "برمودا".. سامح حسين يعود إلى المنافسة الرمضانية

