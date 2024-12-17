سامح حسين.. طفولة قاسية ومآساته مع بقايا الطعام

استطاع الفنان سامح حسين أن يحفر اسمه بحروف من ذهب في عالم الكوميديا الذي نشأ في حي شبرا البسيط، وواجه ظروفًا صعبة منذ طفولته، إلا أن هذه التحديات كانت دافعًا له لتحقيق حلمه في التمثيل من أدوار صغيرة إلى نجومية كبيرة، أثبت سامح أن النجاح لا يأتي إلا بالمثابرة والاجتهاد، ليصبح اليوم واحدًا من أبرز نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي.

يصادف في مثل هذا اليوم من عام 1975، ميلاد الفنان سامح حسين بحي شبرا الشعبي، الذي حقق شهرة واسعة سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون، يرصد الموجز أبرز محطات في السياق التالي.

سامح حسين

طفولة قاسية.. وحكاية "الفراخ"

عاش سامح حسين طفولة صعبة مليئة بالتحديات، حيث تحدث في أحد لقاءاته مع الإعلامي عمرو الليثي عن تلك الفترة قائلاً: "عشنا فترة صعبة جدًا، لكن عندنا عزة نفس والدتي كانت تخبر أقاربنا أننا نربي فراخًا في المنور لتأخذ بقايا الطعام، لكن الحقيقة أننا كنا نحن الفراخ، وأكلنا تلك البقايا" تلك الظروف دفعته للعمل منذ صغره للمساهمة في نفقات العائلة.

سامح حسين

بين القانون والمسرح.. رحلة تعليمية متنوعة

درس سامح حسين الحقوق بجامعة عين شمس، لكنه شغفه بالفن قاده إلى الحصول على ليسانس الآداب قسم المسرح شعبة تمثيل وإخراج من جامعة حلوان.

كما كان ضمن الدفعة الأولى لورشة مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية. ورغم دراسته، اضطر للعمل في وظائف شاقة مثل البناء، وقال: "عندي ألم في الظهر من أيام الجامعة بسبب عملي فواعلي لجمع المال بجانب الدراسة".

من مساعد مخرج إلى نجم الكوميديا

بدأ سامح حسين رحلته الفنية كمساعد مخرج في أفلام بارزة مثل "جائنا البيان التالي" و"وش إجرام" و"45 يوم"، وكان يسعى للحصول على فرصة للتمثيل. شارك بأدوار صغيرة في أعمال مثل "زيزينيا" و"عايز حقي" و"صاحب صاحبه"، وذكر عن تلك الفترة: "كنت أعمل مساعد مخرج وأشارك بجملة في مشهد أحيانًا، لكن في فيلم صاحب صاحبه، تم حذف مشهدي من بعض النسخ بسبب طول الفيلم".

"رمزي" نقطة التحول الكبرى



جاءت انطلاقة سامح الحقيقية عام 2007 بدور "رمزي" في مسلسل "راجل وست ستات"، الذي أكسبه شهرة واسعة وأصبح علامة مميزة في مسيرته.

بعد هذا النجاح، حصل على بطولته التلفزيونية الأولى في "عبودة ماركة مسجلة" عام 2009، ثم تألق في السينما بفيلمه "30 فبراير".

سامح حسين

اهتمام خاص بالأطفال وتألق مسرحي

أولى سامح اهتمامًا خاصًا للأطفال، فأسس شركة إنتاج قدمت مسلسل الكارتون الشهير "الكابتن عزوز".

كما تألق على خشبة المسرح من خلال مسرحيات ناجحة، بينها "عامل قلق" التي ستُعاد عرضها قريبًا على مسرح البالون.

سامح حسين

عودة قوية للدراما والسينما

يعيش سامح حسين حالة من النشاط الفني، حيث أعلن عن مسلسل جديد بعنوان "برمودا" مع المنتج أحمد السبكي، ليعود إلى الدراما بعد غياب 11 عامًا.

كما يستعد لفيلم جديد مع السبكي بجانب أعمال مسرحية أخرى، مما يؤكد استمرار عطائه الفني وتطوره المستمر.

سامح حسين يظل مثالًا للفنان المكافح الذي استطاع تجاوز الصعوبات ليحفر اسمه في قلوب جمهوره كأحد أبرز نجوم الكوميديا.

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